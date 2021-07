Basket: Maurizio Buscaglia allenerà in Israele, Hapoel Holon nel suo futuro

Sarà Maurizio Buscaglia il nuovo allenatore dell’Hapoel Holon, formazione israeliana che negli ultimi anni l’Italia ha imparato a conoscere soprattutto per le vicende di Champions League. L’accordo è di tipo annuale con il club che quest’anno ha vinto la Balkan League (cui ha partecipato, insieme ad altre 11 israeliane, nel momento in cui il campionato locale era fermo per le conseguenze della pandemia di Covid-19).

Il cinquantaduenne coach barese aveva quest’anno accettato l’offerta di guidare la Germani Brescia dopo che l’inizio difficile dei lombardi aveva provocato l’uscita di scena di Vincenzo Esposito. Il club lombardo ha chiuso al nono posto, a quattro punti dalla zona playoff.

Si tratta della sua seconda avventura all’estero, dopo quella ancora in corso sulla panchina olandese, dove è capo allenatore dal 2019. Nelle ultime due annate, dopo l’addio con il suo storico feudo chiamato Trento, oltre a Brescia c’è stata Reggio Emilia.

Oltre alla Balkan League vinta, quest’anno l’Hapoel Holon si è spinto fino ai quarti di finale in Champions League e ha raggiunto la finale nella Coppa di lega israeliana, mentre in campionato si è fermato in semifinale (gara secca) forzando però l’overtime contro il Maccabi Tel Aviv.

