Basket, Jerami Grant entra nel protocollo anticovid

Piove sul bagnato per il Team USA di pallacanestro. Stante quanto riporta l’insider Shams Charania, infatti, dopo Bradley Beal anche Jerami Grant, ala dei Detroit Pistons, è stato inserito nel protocollo anticovid. L’ex giocatore dei Denver Nuggets, ad ogni modo, non è risultato positivo al Covid, ma è stato fermato in via precauzionale.

Come detto, a pochi giorni dall’inizio dell’Olimpiade, avere due giocatori come Beal e Grant inseriti nel protocollo anticovid non è il massimo per gli USA. Tutto questo, peraltro, in un momento non certamente entusiasmante per la selezione a stelle e strisce. L’avvicinamento dei campioni in carica a questi giochi, infatti, ricorda sinistramente quello del Nightmare Team ad Atene 2004.

Durant e compagni, infatti, hanno perso ambedue le amichevoli disputate negli scorsi giorni. Dover rinunciare un giocatore come Grant, il quale è un grande difensore, per gli USA traballanti visti contro Nigeria e Australia, potrebbe essere un problema più importante del previsto. Cestisti con caratteristiche simili a quelle dell’ala dei Pistons, infatti, non ce ne sono tra i convocati di coach Popovich.

Foto: Lapresse