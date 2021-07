Basket: Gabriele Procida alla Fortitudo Bologna. Sbloccata definitivamente la situazione con Cantù

Dopo un tira e molla lungo settimane e dovuto sostanzialmente a cavilli burocratici, Gabriele Procida è un nuovo giocatore della Fortitudo Bologna. Il talento comasco, classe 2002, approda alla corte di Jasmin Repesa con un accordo di natura pluriennale, i cui dettagli non sono stati definiti.

Entrato in pianta stabile in prima squadra a Cantù nella stagione 2020-2021, ha chiuso l’annata a 6.4 punti e 2.6 rimbalzi di media in 15.5 minuti. Questo, però, non è servito a evitare la retrocessione, il che ha lanciato la caccia ai pezzi pregiati della squadra (l’altro italiano di prospettiva, Andrea Pecchia, è finito a Cremona).

Procida ha inoltre esordito in maglia azzurra nell’ultima finestra delle (finte) qualificazioni agli Europei del 2022, mettendo a segno nella seconda partita, contro la Macedonia del Nord, 10 punti, 3 rimbalzi e 2 assist.

Il giocatore si era dichiarato anche per il draft NBA di quest’anno, ma, come spesso accade per un numero importante di nomi, ha poi ritirato il proprio nome: su di lui c’era interesse per una possibile scelta al secondo giro, nella parte finale.

Credit: Ciamillo