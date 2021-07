Liz Cambage, la protagonista più importante del basket femminile australiano, non giocherà le Olimpiadi di Tokyo con la sua squadra nazionale. Lo ha comunicato lei stessa tramite un accorato messaggio su Twitter, che ha mostrato tutta la fragilità della persona ancor prima della giocatrice.

Questo il testo: “Chiunque mi conosca sa che uno dei miei più grandi sogni è quello di vincere una medaglia d’oro olimpica con le Opals. Qualunque atleta in gara alle Olimpiadi dovrebbe essere al proprio massimo mentalmente e fisicamente, e in questo momento sono molto lontana da dove voglio essere e devo essere. Non è un segreto che in passato io abbia lottato con la mia salute mentale, e recentemente mi sono spaventata per l’ingresso in una “bolla” olimpica. Niente famiglia. Niente amici. Niente tifosi. Nessun sistema di supporto fuori dal mio team. Sinceramente, per me è terrificante. Nell’ultimo mese ho avuto attacchi di panico, senza mangiare e dormire.

Contare sulle medicazioni giornaliere per controllare l’ansia non è quello che voglio adesso. Specialmente quando si tratta di andare a competere sul palcoscenico più grande del mondo. Conosco me stessa, e so che non posso essere la Liz che chiunque merita veder competere per le Opals. Non adesso, almeno. Devo prendermi cura cura di me stessa mentalmente e fisicamente. Mi si spezza il cuore nell’annunciare il mio forfait dalle Olimpiadi, ma penso sia meglio tanto per le Opals quanto per me. Auguro loro tutto il meglio a Tokyo e spero che riusciranno a vincere la medaglia d’oro“.

Star assoluta delle ultime stagioni di WNBA, Cambage, 23 punti di media abbondanti nel 2018, ha anche il record di punti in una singola partita della lega americana, 53 (17 luglio 2018, in maglia New York Liberty). Ha fatto parte del roster di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 e di quello d’argento ai Mondiali di Spagna 2018.

Foto: fiba.basketball