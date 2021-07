Basket: decise le date di partenza di Eurolega ed EuroCup 2021-2022

Si è tenuto oggi il meeting degli azionisti dell’ECA, che sovraintende a Eurolega ed EuroCup, per fare il punto sulla stagione 2020-2021 e dare ufficialità ad alcune questioni relative all’annata 2021-2022, nella quale l’Anadolu Efes entra da campione in carica.

In particolare, sono state definite le date di partenza tanto della prima quanto della seconda manifestazione continentale per club: per l’una si comincia dal 30 settembre, mentre per l’altra il via è previsto il 20 ottobre. A proposito di EuroCup, si terrà domani il sorteggio.

Tra le 18 squadre al via dell’Eurolega ci sarà, come ormai da uso e in virtù della sua licenza pluriennale, l’Olimpia Milano, mentre per quel che riguarda l’EuroCup ai nastri di partenza troviamo Virtus Bologna, Reyer Venezia e Aquila Basket Trento.

Due le novità di gioco, molto marginali: l’instant replay sarà utilizzato a fine quarto o nei timeout per ridurre le interruzioni dei match, tranne che negli ultimi due minuti della partita e nell’overtime. Gli allenatori potranno inoltre chiamare un “challenge” a gara per rivedere una situazione all’interno di quelle previste dalle regole sull’instant replay stesso. Meno marginale è la nuova a livello economico: 7 milioni di euro necessari come budget minimo per l’Eurolega.

