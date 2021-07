Il giorno della Finale degli Europei 2021 di calcio si avvicina: saranno Inghilterra e Italia a confrontarsi a Wembley per il titolo continentale in un atto conclusivo dal sapore di inedito in una cornice speciale come lo storico stadio inglese.

La formazione allenata da Gareth Southgate godrà del sostegno del pubblico di casa e per gli azzurri sarà molto difficile, sia per le qualità dei rivali che per il contesto. Compagine di Roberto Mancini reduce poi da un confronto molto duro con la Spagna. Una partita soffertissima e terminata ai calci di rigore. I tiri dal dischetto hanno sorriso ai ragazzi del Bel Paese, dimostratisi più freddi dei rivali.

Un match che ha messo in evidenza il grande possesso palla delle Furie Rosse, contrapposto alla grande organizzazione difensiva azzurra, dettata anche dalla necessità. Una partita che quindi ha riproposto la Nazionale in una chiave più aderente alla sua storia e lontana dalle prestazioni offerte nel corso di questa rassegna continentale.

A sottolineare questo aspetto è stato l’ex attaccante dell’Inghilterra e ora commentatore tv Gary Lineker che su Twitter ha scritto: “L’Italia segna per prima con una splendida conclusione di Chiesa. Catenaccio puntuale“. Un post che ha portato alla reazione dei tifosi nostrani soprattutto, fortemente contrariati da questo commento di Lineker che poi al termine del match ha sottolineato anche: “Mi è piaciuta molto questa partita. Grande sforzo da entrambe le parti. Nessuna delle due squadre meritava di perdere“.

Foto: LaPresse