Basket: Champions League 2021-2022, il sorteggio. Treviso parte dai London Lions nei preliminari, per Sassari e Brindisi gironi interessanti

Si è tenuto nella mattina il sorteggio dell’edizione 2021-2022 della Basketball Champions League, quest’anno al via con 52 squadre e un nuovo format che prevede, dopo i tre turni di qualificazione e la regular season, un play-in al meglio delle tre gare che coinvolge seconde e terze dei gironi prima della seconda fase e poi dei quarti (anche questi alle 2 su 3) e delle Final Four.

Tre le squadre italiane, in una curiosa continuità cromatica tra Dinamo Sassari, Happy Casa Brindisi e De’ Longhi Treviso. Quest’ultima, al debutto in chiave europea come società (come città, invece, Treviso ricompare dopo 10 anni), sfiderà nei preliminari i London Lions, per poi eventualmente sfidare i non semplici Bakken Bears di Aarhus (Danimarca). Eventualmente, la terza sfida sarebbe con ZZ Leiden (Olanda), Belfius Mons-Hainaut (Belgio) o Tsmosi-Minsk (Bielorussia). Il tutto nei giorni dal 13 al 17 settembre. In caso di superamento dei turni preliminari, Treviso finirebbe nel girone D con AEK Atene, Falco Szombathely e VEF Riga.

Per Sassari e Brindisi, invece, gironi particolarmente interessanti: il Banco si ritrova a sfidare Tenerife, con cui l’anno scorso ha messo insieme un’impresa che resterà negli annali della società, e i tedeschi di Ludwigsburg, oltre a una qualificata. La squadra allenata da Frank Vitucci sarà invece di scena con Hapoel Holon e Darussafaka, ripercorrendo il filo rosso tra Turchia e Israele che l’ha accompagnata anche nelle fasi decisive dell’annata passata. La regular season partirà dal 4 ottobre.

Di seguito i gironi e il tabellone di qualificazione, che porterà alla stagione regolare quattro squadre.

REGULAR SEASON

Gruppo A: Dinamo Banco di Sardegna Sassari (ITA), Lenovo Tenerife (ESP), MHP Riesen Ludwigsburg (GER), Vincente QRT 4

Gruppo B: Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski (POL), BAXI Manresa (ESP), Hapoel Bank Yahav Gerusalemme (ISR), Pinar Karsiyaka (TUR)

Gruppo C: JDA Digione (FRA), Lavrio Megabolt (GRE), Nizhny Novgorod (RUS), Unicaja Malaga (ESP)

Gruppo D: AEK Atene (GRE), Falco Szombathely (HUN), VEF Riga (LAT), Vincente QRT 2

Gruppo E: ERA Nymburk (CZE), Galatasaray Istanbul (TUR), Igokea (BIH), PAOK Salonicco (GRE)

Gruppo F: Filou Ostenda (BEL), SIG Strasburgo (FRA), Tofas Bursa (TUR), Vincente QRT 3

Gruppo G: Darussafaka Tekfen Istanbul (TUR), Hapoel Unet-Credit Holon (ISR), Happy Casa Brindisi (ITA), Vincente QRT 1

Gruppo H: Besiktas Icrypex Istanbul (TUR), EWE Baskets Oldenburg (GER), Hereda San Pablo Burgos (ESP), Rytas Vilnius (LTU)

QUALIFICAZIONI

Quarti di finale

Salon Vilpas (FIN)-U-Banca Transilvania Cluj Napoca (ROU)

De’Longhi Treviso (ITA)-London Lions (GBR)

Juventus Utena (LTU)-Kapfenberg Bulls (AUT)

Hapoel Yossi Avrahami Eilat (ISR)-Parma Perm (RUS)

Spalato (CRO)-Petrolina AEK Larnaca (CYP)

ZZ Leiden (NED)-Belfius Mons-Hainaut (BEL)

Kalev/Cramo (EST)-Sporting Clube de Portugal (POR)

Prometey Kamianske (UKR)-Levski Lukoil (BUL)

Semifinali

Vincente Salon Vilpas-U-Banca Transilvania Cluj Napoca – Peristeri (GRE)

Vincente Split-Petrolina AEK Larnaca – Fribourg Olympic (SUI)

Vincente De’Longhi Treviso-London Lions – Bakken Bears Aarhus (DEN)

Vincente Zorg en Zekerheid Leiden-Belfius Mons-Hainaut – Tsmoki-Minsk (BLR)

Vincente Juventus Utena-Kapfenberg Bulls – Brose Bamberg (GER)

Vincente Kalev/Cramo-Sporting Clube de Portugal – Mornar Bar (MNE)

Vincente Hapoel Yossi Avrahami Eilat-Parma Perm – Le Mans Sarthe Basket (FRA)

Vincente Prometey Kamianske-Levski Lukoil – Opava (CZE)

Finali

QRT 1: Vincente Salon Vilpas-U-Banca Transilvania Cluj Napoca-Peristeri – Split-Petrolina AEK Larnaca-Fribourg Olympic

QRT 2: Vincente De’Longhi Treviso-London Lions-Bakken Bears Aarhus – ZZ Leiden-Belfius Mons-Hainaut-Tsmoki-Minsk

QRT 3: Vincente Juventus Utena-Kapfenberg Bulls-Brose Bamberg – Kalev/Cramo-Sporting Clube de Portugal-Mornar Bar

QRT 4: Vincente Hapoel Yossi Avrahami Eilat-Parma Perm-Le Mans Sarthe Basket – Prometey Kamianske-Levski Lukoil-Opava

