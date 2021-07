Partita ieri per Tokyo, la Nazionale italiana di pallacanestro è pronta a riassaporare i Giochi Olimpici dopo ben diciassette anni di astinenza. Lo fa con una grande impresa al Preolimpico con la Serbia e con Meo Sacchetti in panchina, lui che fu protagonista quarantuno anni fa con l’argento vinto a Mosca. Lo staff sta preparando a puntino i ragazzi in vista del debutto del 25 luglio con la Germania, ma in periodo Covid purtroppo nulla è scontato.

Lo sa bene anche la Francia, che ha visto svanire nel nulla l’amichevole organizzata con gli azzurri in preparazione alla competizione olimpica: il Giappone non ha permesso all’Italia di volare fino ad Oshino, sede del quartier generale avversario, per poter giocare il match. A rivelarlo è stato il coach dei transalpini Vincent Collet: “Non abbiamo avuto alcuna spiegazione per l’annullamento della nostra partita contro l’Italia. Semplicemente, c’è il desiderio da parte delle autorità di limitare le interazioni tra le squadre in modo da rassicurare la loro popolazione. È per questo motivo che l’Italia non aveva il diritto di venire a Oshino”.

Saltata dunque una amichevole di prestigio per gli azzurri, contro un’avversaria capace di poter testare la condizione fisica di Danilo Gallinari e compagni. Il debutto azzurro arriverà fra una settimana, il 25 luglio, alle 6.40 contro la Germania a Saitama. A seguire, sempre nello stesso impianto, le partite contro Australia il 28 luglio e Nigeria il 31 dello stesso mese.

