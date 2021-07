Basket: Adrian Banks a Trieste colpo principale di una lunga giornata di mercato

Lo avevamo visto per l’ultima volta in campo proprio nella città in cui ora approda: Adrian Banks cambia maglia e passa dalla Fortitudo Bologna all’Allianz Trieste. Si tratta del più importante dei colpi di mercato messi a segno in una giornata odierna che ha regalato vicende non proprio scontate e altre di cui si sapeva già da tempo.

Quest’ultimo capitolo si lega in particolare ad Aza Petrovic: è stato reso noto che verrà presentato venerdì nel ruolo di capo allenatore della Carpegna Prosciutto Pesaro. Una sorta di connessione croata, visto che prima di lui su quella panchina c’è stato Jasmin Repesa. Sono anche parecchi i nomi che gravitano attorno all’ambiente VL sul campo, ma di questi arriverà l’ufficialità in un secondo momento.

Ciò che si sa è che per un movimento in uscita di Brindisi, con Derek Willis che finisce a Badalona, ne arriva uno in entrata, con Myles Carter, centro di 206 cm per 104 kg che in Europa ha esordito in Turchia, al Budo Gemlik.

Si muovono anche Tortona e Varese: per il Derthona Basket arriva un giocatore che si era messo in luce nelle ultime stagioni di A2, Joseph Mobio, reduce da due stagioni a Capo d’Orlando e da una ad Udine, con cui ha sfiorato la promozione proprio in A. Varese, invece, per il ruolo di play sceglie Trey Kell, play USA classe ’96 che ha portato i polacchi dello Stal Ostrow in finale di FIBA Europe Cup. Il tutto mentre un altro profilo molto interessante in queste stagioni di A2, quello di Kruize Pinkins, viene vagliato dall’Openjobmetis.

Credit: Ciamillo