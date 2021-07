Sabato 24 luglio comincerà il torneo di basket femminile 3×3 alle Olimpiadi di Tokyo. Ci sarà l’atteso esordio dell’Italia, che debutterà contro la Mongolia e poi contro la Francia. Si tratta del debutto olimpico per questa disciplina e c’è trepidazione per l’esordio della squadra azzurra, capitanata dalla sua stella Rae Lin D’Alie. A comporre il quartetto ci saranno Chiara Consolini, Marcella Filippi e Giulia Rulli.

La formula del torneo prevede che tutte le 8 squadre sono state inserite nello stesso girone e si sfideranno nei primi tre giorni. Le prime sei classificate accedono alla fase a eliminazione diretta, con le prime due squadre classificate che si qualificano direttamente per le semifinali.

Qui di seguito il programma completo di Italia-Mongolia e Italia-Francia, sfida valevole per la prima giornata del torneo di basket femminile 3×3 delle Olimpiadi di Tokyo. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta televisiva su Rai 2 (dipende da quali eventi in contemporenea) e su uno dei due canali di Eurosport HD (non sulla piattaforma Sky) ed in streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN. Non perdetevi anche la diretta scritta su OA Sport.

BASKET 3X3, OLIMPIADI TOKYO 2021: PROGRAMMA

SABATO 24 GIUGNO

ore 10.30 Italia-Mongolia

ore 14.25 Italia-Francia

BASKET 3X3, OLIMPIADI TOKYO 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Rai 2, Eurosport HD

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+, DAZN

DIRETTA SCRITTA – OA Sport

Foto Fiba.Basketball