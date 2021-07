L’Italia del basket femminile 3×3 ha dovuto alzare bandiera bianca ai quarti di finale del torneo olimpico di Tokyo 2021 contro la Cina. Rae Lin D’Alie e compagne hanno dato il massimo, ma, come si era già visto nel girone, la selezione asiatica, in questo momento, ha qualcosa in più rispetto alle azzurre. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a fine partita da Gianni Petrucci, Andrea Capobianco e dalla stessa d’Alie.

Queste le dichiarazioni del presidente della FIP Gianni Petrucci: “Ringrazio la Nazionale 3×3 e Andrea Capobianco. Ce l’hanno messa tutta. In questo torneo c’erano Nazioni onestamente più forti, abbiamo comunque raggiunto una posizione dignitosa. Abbiamo vinto un Mondiale 3×3 nel 2018, adesso questa squadra ha tenuto alto il nome dell’Italia. E’ chiaro che volevamo e potevamo puntare più in alto, ma ad arrivare sesti ad una Olimpiade ci si mette la firma“.

Le parole del coach Andrea Capobianco: “Ringrazio le otto ragazze che ci hanno fatto vivere il sogno in questi anni e le tantissime persone che ci hanno seguito e incitato dall’Italia. Ci abbiamo provato ma nello sport bisogna ammettere quando un avversario è più forte: la Cina oggi si è confermata una squadra notevole. Il basket 3×3 è uno sport bellissimo, spero che ottenga sempre più spazio e visibilità“.



Le impressioni di Rae Lin D’Alie: “Come abbiamo giocato la partita di stasera, può ispirare tante persone. Su ogni posizione eravamo più piccole di altezza e più piccole di grandezza ma non abbiamo mai mollato. Questa è la forza del cuore italiano. Ed è una delle cose più belle che portiamo via da Tokyo. Immagino che ci siano tanti piccoli giocatori e giocatrici a casa che in questo momento dicono ‘anche io posso arrivare all’Olimpiade’. Se abbiamo dato questa speranza, abbiamo fatto il nostro compito“.

Foto: Lapresse