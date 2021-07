Baseball, Serie A 2021: Fortitudo Bologna, è dominio su Parma nel primo match

Trionfale gara-1 per la Fortitudo Bologna contro il Parmaclima al Gianni Falchi. 12-4 il punteggio di una sfida mai in discussione, in quello che è il primo grande big match della massima serie nella stagione in corso. Le due squadre lo anticipano a causa dell’imminente Champions Cup.

Dopo tre inning in cui prevalgono i lanciatori (Mattia Aldegheri da una parte e Scotti dall’altra), Parma prova l’allungo con due doppi di Astorri e Sambucci nella parte alta del quarto, ma nella parte bassa parte violentissimo l’assalto dell’Unipolsai, protagonista di ben 10 punti. Cinque arrivano dai fuoricampo di Marval (due) e Leonora, gli altri da singoli di Van Gurp e Agretti (quest’ultimo da 2 RBI) e dal doppio di Martini Parilli, anch’esso da due punti.

L’incontro, di fatto, si chiude qua: arriva un home run a testa per Rodriguez e Sambucci, ma non basta per modificare la situazione, ancor più perché Dobboletta, con un singolo e poi un sacrificio, tengono invariato tutto.

Domani il secondo confronto tra le due formazioni, stavolta al Nino Cavalli di Parma, per infiammare ancora di più la corsa verso la finale scudetto e capire se davvero la squadra ducale avrà le potenzialità per fermare una Fortitudo che, anche con gli ultimi acquisti, si è lanciata davvero in altissimo.

Foto: FIBS (PhotoBass)