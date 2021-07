ATP Umago 2021, Stefano Travaglia vince e convince contro Carlos Taberner

Finalmente uno squillo per Stefano Travaglia. Il ventinovenne azzurro si regala i quarti di finale del torneo di Umago battendo in due set lo spagnolo Carlos Taberner per 6-4 6-3 in un’ora e quaranta minuti giocando oggettivamente meglio del proprio avversario, con vera e propria calma olimpica (per restare in tema). Per il nativo di Ascoli si tratta del secondo ingresso tra i migliori otto in questo 2021, dopo la finale a Melbourne persa contro Jannik Sinner.

A dirla tutta però, l’inizio non sembrava alquanto promettente. Dopo i primi tre giochi interlocutori, l’azzurro si faceva brekkare trovandosi subito ad inseguire. L’iberico però tende a concedere molto nei suoi turni di servizio, e lo fa immediatamente concedendo le immediati chance per il pari, subito sfruttata da Stefano. La svolta arriva nel nono gioco, quando con un paio di colpi vincenti si regala l’opportunità di servire per il set, subito chiuso a zero.

La seconda frazione continua a regalare buone sensazioni a Travaglia, che a Wimbledon e al Queen’s si era comportato discretamente. Nel quinto gioco prende nuovamente il controllo delle operazioni andando sopra 3-2 e servizio, ma nel gioco successivo ha un passaggio a vuoto ed è di nuovo tutto fa rifare. Taberner però e impreciso e concede per l’ennesima volta il servizio; lo spagnolo ha le batterie scariche e cede completamente il passo, arrendendosi sul 6-3 finale.

Discreta giornata al servizio per Travaglia, con 8 ace e due doppi falli ; nonostante il 61% di prime di servizio, Stefano non offre tante chance: 25/36 con la prima di servizio, 13/23 con la seconda, che fanno il paio con i 26 punti vinti in risposta e l’ottimo 5/7 sulle palle break vinte. Ora per lui uno tra Albert Ramos-Vinolas e Duje Ajdukovic.

Foto: LaPresse