ATP Umago 2021: Stefano Travaglia travolto da Albert Ramos-Vinolas nei quarti

Finisce senza troppa gloria l’avventura di Stefano Travaglia all’ATP 250 di Umago. L’ascolano è stato battuto in maniera molto severa dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas: 6-2 6-1 il punteggio finale, a testimonianza della solidità dell’iberico e della giornata no dell’azzurro sul campo 1 dello splendido impianto in riva al mare della Croazia. Ora possibile derby con Carlos Alcaraz, a patto che l’enfant prodige spagnolo sconfigga il serbo Filip Krajinovic.

Il primo set, per la verità, lo cominciano male tutti e due, con una bassa qualità di gioco diffusa che è all’origine di tre break tra il secondo e il quarto gioco. Travaglia ha una possibilità di strappare di nuovo la battuta al suo avversario, ma questo non succede: accade così che, dopo un paio di turni di servizio tranquilli, il marchigiano vada di nuovo in crisi e perda il parziale per 6-2.

Molto più breve, anche per durata temporale (28 minuti contro 40) il secondo set: poco convinto, Travaglia di servizio ne tiene uno solo, quello nel quarto game, certificando le proprie difficoltà odierne di fronte a quella che nel frattempo è diventata una giornata solida di Ramos. Quest’ultimo prova a chiudere in bellezza con la palla corta sul 5-1 40-30: non gli riesce, ma è soltanto un piccolo contrattempo verso il successo.

Sebbene superiore in ogni caso su tutta la linea nei dati al servizio, Ramos è in particolare molto incisivo sulla risposta alla seconda di Travaglia. L’ascolano, infatti, ottiene soltanto 2 punti su 17 con essa.

