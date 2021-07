ATP Umago 2021, Stefano Travaglia accede agli ottavi di finale: sconfitto in due set Jaume Munar

Finalmente un raggio di sole nel percorso di Stefano Travaglia. Dopo aver collezionato diverse sconfitte nell’ultimo periodo, il n.91 ATP supera in due set per 6-3 7-6 (1) lo spagnolo Jaume Munar (n.67 del ranking) nel primo turno del torneo ATP di Umago (Croazia). Un ottimo risultato per l’azzurro che ha la meglio nei confronti di un giocatore particolarmente solido sulla terra battuta. Per l’ascolano il prossimo avversario sarà l’altro spagnolo Carlos Taberner (n.108 del mondo), uscito vittorioso dal confronto con la wild card croata Nino Serdarusic (n.288 ATP) per 6-2 6-2.

Nel primo set l’approccio di Travaglia è ottimo. Raccogliendo tanti punti con il dritto, l’azzurro detta i tempi del gioco e per Munar c’è poco da fare. Arriva infatti il doppio break e lo score sorride sul 4-1. L’azzurro ha un piccolo momento di difficoltà nel sesto game, quando cede per la prima volta il turno in battuta. Un piccolo incidente di percorso perché il nostro portacolori, dopo aver annullato tre pericolose palle del contro-break definitivo, strappa il servizio a sua volta all’iberico nel nono gioco senza concedergli un quindici e archiviando la frazione sul 6-3.

Nel secondo set Munar aumenta la profondità dei propri colpi e nello stesso tempo l’italiano commette qualche errore in più. Dopo aver salvato una palla break nel quinto gioco, Travaglia subisce il break nel settimo. Il n.91 del ranking, però, ha il merito di rimanere attaccato al parziale, conquistando il contro-break immediato. Si gioca punto a punto e prima Stefano deve annullare una palla break nel nono game e poi non sfrutta due palla match nel dodicesimo. L’epilogo è al tie-break e si assiste a un autentico dominio del tennista del Bel Paese che sul 7-1 fa calare il sipario.

Le statistiche certificano la superiorità di Travaglia: 3 ace all’attivo; il 73% dei punti raccolti con la prima di servizio e il 52% con la seconda; il 67% dei quindici ottenuti in risposta alla seconda in battuta di Munar.

Foto: LaPresse