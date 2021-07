ATP Umago 2021: Mager, Cecchinato, Giannessi e Alcaraz agli ottavi. Eliminati Cuevas e Bedene

Si è da poco conclusa una giornata decisamente positiva per gli italiani all’ATP di Umago. I tre azzurri scesi in campo sono riusciti brillantemente a superare il primo turno accedendo agli ottavi del torneo in corso di svolgimento sulla terra rossa croata.

Successo di spessore per Alessandro Giannessi che si è imposto in due set (7-6 7-5) sul ceco Jiri Vesely. Una vittoria importante per il tennista italiano che agli ottavi si troverà di fronte la testa di serie numero 4 della manifestazione ovvero il transalpino Richard Gasquet.

Vittoria in scioltezza per Marco Cecchinato che ha impiegato un’ora circa per piegare la resistenza dello sloveno Aljaz Bedene. Il siciliano si è imposto 6-1 6-4. A completare la giornata perfetta in chiave Italia il successo in rimonta di Gianluca Mager sullo spagnolo Pedro Martinez.

Il ligure dopo aver ceduto in maniera fragorosa il primo parziale col punteggio di 6-0 è riuscito a ribaltare la situazione rifilando un doppio 6-3 all’iberico. A proposito di spagnoli ha faticato anche Carlos Alcaraz che ha battuto in rimonta il transalpino Lucas Pouille. In casa Spagna molto bene anche Bernabe Zapata Miralles che ha superato in tre set l’uruguaiano Pablo Cuevas.

Foto: LPS