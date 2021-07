ATP Umago 2021, Alessandro Giannessi vince ancora e si regala Richard Gasquet

Anche il primo turno del tabellone principale del torneo ATP Umago 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il

Plava Laguna Croatia Open, giocato sulla terra battuta outdoor croata, sorride al qualificato azzurro Alessandro Giannessi, che supera il ceco Jirí Veselý per 7-6 (4) 7-5 in due ore ed un minuto di gioco. Per lui al secondo turno la testa di serie numero 4, il francese Richard Gasquet.

Nel primo set Giannessi è il primo a tentare la fuga, grazie allo strappo a zero ottenuto nel terzo gioco. Il ceco però resta aggrappato alla partita ed ai vantaggi dell’ottavo gioco trova il controbreak. Il tie break che ne segue è equilibrato fino al 3-3, poi dal 3-4 l’azzurro inanella quattro punti e vince per 7-4 in 58 minuti.

Nel secondo parziale le palle break sono di più, ma le uniche sfruttate portano ad uno scambio di strappi tra settimo ed ottavo game. Quando tutto sembra suggerire un nuovo tie break, ecco che proprio nel dodicesimo gioco l’azzurro trova lo strappo che vale il 7-5 in 63 minuti.

Le statistiche raccontano il grande equilibrio visto in campo, con l’azzurro che vince appena sei punti in più dell’avversario, 79 contro 73, sfruttando soltanto un break point in più, 3 su 5 contro il 2 su 5 del ceco. Sono 6, infine, gli ace dell’azzurro.

ATP 250 UMAGO 20 LUGLIO

20 Lug – 16h05 Alessandro Giannessi batte Jirí Veselý 7-6 (4) 7-5

