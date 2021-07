ATP Umago 2021, Alessandro Giannessi eliminato da Richard Gasquet in due partite

Il secondo turno del tabellone principale del torneo ATP Umago 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il

Plava Laguna Croatia Open, giocato sulla terra battuta outdoor croata, non sorride al qualificato azzurro Alessandro Giannessi, che viene superato dalla testa di serie numero 4, il francese Richard Gasquet, vincente per 7-6 (4) 6-4 in un’ora e 53 minuti di gioco.

Nel primo set i servizi dominano completamente la scena, tanto che non si registrano palle break e soltanto il decimo gioco arriva ai vantaggi. Il tie break che ne segue è equilibrato fino al 2-3, poi l’azzurro perde entrambi i servizi ed il transalpino vince per 7-4 in 56 minuti.

Nel secondo parziale si vedono le palle break, ma sono in favore di Gasquet, che concretizza la prima nel corso del terzo game e poi ne sciupa due nel quinto. Giannessi purtroppo non riesce a procurarsi mai l’occasione per il controbreak e così al primo match point il transalpino ottiene il 6-4 in 57 minuti.

Le statistiche raccontano il predominio del francese, che vince ben dodici punti in più dell’avversario, 75 contro 63, sfruttando l’unica palla break convertita sulle tre avute, senza però mai concederne all’azzurro. Notevole, per il francese, l’86% di punti sulla prima di servizio.

ATP 250 UMAGO 21 LUGLIO

Richard Gasquet batte Alessandro Giannessi 7-6 (4) 6-4

Foto: LaPresse