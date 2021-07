ATP Kitzbuhel 2021, sorpresa Kovalik batte Munar. Due vittorie spagnole

Agli archivi la prima giornata di Kitzbuhel, storico torneo ATP sulla terra rossa che negli ultimi tempi non ha fatto registrare picchi altissimi, ma che mantiene comunque la regalità dei grandi campioni che hanno calcato quei campi in terra rossa. Tre azzurri in tabellone, Marco Cecchinato, Stefano Travaglia e Gianluca Mager, ma tutti e tre saranno impegnati nella giornata di domani.

Con le prime quattro teste di serie (Casper Ruud, Roberto Bautista Agut, Albert Ramos-Vinolas e Filip Krajinovic) che hanno usufruito di un bye, il giocatore posizionato più in alto in classifica ad essere sceso in campo quest’oggi è Jaume Munar, che si è fatto sorprendere dal qualificato Jozef Kovalik. Un match davvero particolare con l’iberico che va ko nonostante abbia avuto a disposizione 21 palle break regalando così allo slovacco un successo di spessore. Contro di lui ci sarà il ceco Jiri Vesely, che non ci ha messo molto per avere ragione di Ernests Gulbis.

Il match più combattuto di giornata è quello tra Pedro Martinez e Lucas Pouille: è l’iberico ad imporsi e a guadagnarsi la possibilità di poter affrontare Bautista Agut al secondo turno. Mikael Ymer ha ragione di Pablo Cuevas in una partita difficile, in cui partiva sfavorito ma giocandosela sulla difesa, annullando cinque palle break concesse su sei, mentre più in basso Carlos Taberner ha superato Thiago Seyboth Wild e affronterà Krajinovic.

ATP KITZBUHEL, RISULTATI 26 LUGLIO

J. Kovalik b. J. Munar 6-4 6-4

C. Taberner b. T. Seyboth Wild 3-6 6-3 6-2

M. Ymer b. P. Cuevas 6-3 7-5

P. Martinez b. L. Pouille 6-3 6-7 6-4

J. Vesely b. E. Gulbis 6-4 6-1

Foto: LaPresse