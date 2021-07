ATP Gstaad 2021, Laslo Djere e Hugo Gaston ai quarti di finale. Eliminato Bautista Agut

Primi quattro ottavi di finale andati in scena sulla terra rossa di Gstaad (Svizzera) e risultati che meritano una certa attenzione. In primis, la conferma che il serbo Laslo Djere su questa superficie sia una bega per tutti.

Il balcanico (n.52 del mondo) ha sconfitto per 6-2 4-6 6-2 il belga Zizou Bergs (n.212 ATP). La maggior continuità da fondo del serbo gli ha permesso di prevalere e nei quarti ci sarà ad attenderlo il francese Arthur Rinderknech (n.100 ATP). Il transalpino è stato autore della sorpresa della giornata, ovvero la vittoria contro il n.16 del ranking Roberto Bautista Agut: 6-2 6-4 lo score in favore del tennista d’Oltralpe al cospetto di un Bautista Agut assai al di sotto delle proprie possibilità.

Altro riscontro inaspettato è stato il ko dell’argentino Federico Delbonis (n.46 del ranking): il mancino sudamericano si è arreso all’insidioso Hugo Gaston (n.155 del ranking) sul punteggio di 6-0 6-7 (2) 7-6 (3). Un match molto lottato dal secondo parziale in poi, dopo che nel primo il francese con le sue variazioni ha fatto letteralmente impazzire Delbonis. Alla fine della fiera, il tie-break della terza frazione ha sorriso a Gaston che nel prossimo round affronterà Cristian Garin (n.19 del mondo).

Il cileno si è imposto in maniera piuttosto netta contro l’australiano Marc Polmans (n.147 del ranking) per 6-3 6-0 in appena 54′ di gioco. Un autentico dominio del sudamericano.

