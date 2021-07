ATP Gstaad 2021, Laslo Djere e Federico Delbonis agli ottavi di finale

Concluso quest’oggi il ciclo del primo turno nell’ATP di Gstaad. Sulla terra rossa svizzera pronostici, tutto sommato, rispettati. Andiamo quindi a raccontare cosa ha riservato il programma sulla terra elvetica.

Vittorie per Laslo Djere e Federico Delbonis. Il serbo (n.52 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-3 il brasiliano Thiago Seyboth (n.118 del ranking). Un match ben gestito dal balcanico che ha saputo interpretare al meglio i momenti topici del match, agevolato anche da qualche errore di troppo del sudamericano. Negli ottavi di finale Djere incontrerà il belga Zizou Bergs (n.212 ATP) che ha sconfitto il tedesco Oscar Otte (n.141 del ranking).

A segno, come detto, Delbonis contro la wild card rossocrociata Leandro Riedi (n.748 del mondo): 6-3 6-3 lo score in favore del mancino argentino che ha fatto valere la sua maggior esperienza a livello professionistico, sfruttando soprattutto il top-spin di dritto. Nel prossimo round il sudamericano dovrà affrontare l’insidioso francese Hugo Gaston che su questa superficie non deve essere sottovalutato. Il transalpino ha superato abbastanza facilmente per 6-4 6-2 l’argentino Juan Manuel Cerundolo (n.144 del ranking).

Successo del francese Arthur Rinderknech (n.100 del mondo) contro l’altra wild card di casa Dominic Stephan Stricker (n.281 del ranking): 6-4 6-4 per il transalpino che ha saputo mettere a frutto il suo ottimo gioco d’attacco. Per lui, nel prossimo incrocio, ci sarà l’olandese Tallon Griekspoor (n.105 ATP), uscito vittorioso dalla sfida contro l’argentino Juan Londero (n.140 del ranking) per 7-5 4-6 7-6 (1) in un match particolarmente tirato durato 2 ore e 15 minuti.

A chiosa centro dell’austriaco Dennis Novak (n.124 del ranking) opposto al polacco (lucky loser) Kacper Zuk (n.170 del mondo): 6-4 6-4 il punteggio in favore dell’austriaco e prossima partita contro la testa di serie n.3 del torneo Casper Ruud.

Foto: LaPresse