ATP Gstaad 2021, Hugo Gaston e Laslo Djere in semifinale, Ruud elimina Paire e sfida la sorpresa Kopriva

Giornata di quarti di finale che fa ormai parte dell’album dei ricordi nell’ATP di Gstaad. Sulla terra rossa svizzera il quadro dei qualificati alle semifinali è piuttosto chiaro e vale la pena raccontare cosa sia accaduto.

Si parte dalla sorpresa, ovvero dall’eliminazione di Mikael Ymer: lo svedese (n.96 del ranking) è stato sconfitto dal ceco Vit Kopriva (n.249 del mondo) per 6-1 6-0 che conferma il suo magic moment. Dopo aver eliminato negli ottavi di finale Denis Shapovalov, Kopriva si è ripetuto nei quarti eliminando lo scandinavo a cui ha lasciato un solo gioco. Un match durato 52′. Il ceco, dunque, se la vedrà in semifinale contro la testa di serie n.3 Casper Rudd.

Il norvegese ha piegato un volitivo Benoit Paire (n.49 del mondo) per 6-2 5-7 6-3, ponendo il punto esclamativo su un momento particolarmente buono di forma, ricordando la vittoria nel torneo di Bastad (Svezia) della scorsa settimana.

Terzo penultimo atto stagionale per Laslo Djere che in tre set ha eliminato l’insidioso francese Arthur Rinderknech (n.100 del ranking): 6-4 6-7 (5) 6-4 lo score in favore del serbo (n.52 ATP) che incontrerà sulla sua strada un mai domo Hugo Gaston.

Il transalpino (n.155 del ranking) ha sconfitto il cileno Cristian Garin (n.19 del ranking) per 6-4 1-6 7-6 (11), dando seguito alla vittoria già ottenuta una settimana fa a Bastad sempre nei quarti di finale. Il sudamericano ha sprecato un break di vantaggio nel terzo set (avanti 4-2), andando a servire per il match sul 5-4. Nel tie-break Gaston ha annullato qualcosa come 4 match-point, prima di chiudere 13-11. Per lui sarà la prima semifinale nel circuito maggiore.

Foto: LaPresse