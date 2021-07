Il turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP Bastad di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Nordea Open, disputato sulla terra battuta outdoor svedese, non sorride al numero 8 del tabellone, l’azzurro Thomas Fabbiano, battuto dal numero 1 del seeding cadetto, il francese Arthur Rinderknech, il quale si impone con lo score di 6-3 6-2 in un’ora e quindici minuti di gioco.

Nel primo set i servizi sono dominanti, dato che per i primi sette giochi non si registrano palle break e soltanto il sesto game va ai vantaggi. Nell’ottavo game però Fabbiano si fa rimontare dal 40-15, con Rinderknech che vince gli ultimi otto punti del parziale e chiude 6-3 in 38 minuti.

Nella seconda frazione Fabbiano, invece, cede la battuta a zero nel terzo gioco e poi a trenta nel settimo game, non riuscendo, inoltre, ad impensierire mai il francese in risposta, non racimolando mai più di due quindici in risposta nello stesso game. Finisce così 6-2 in 37 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio del francese, che domina 61-37 nel conto dei punti vinti, aiutato anche dal servizio, con 9 ace. Fabbiano non arriva mai a palla break, mentre il francese, capace anche di infilare 10 punti consecutivi nel secondo parziale, sfrutta tre delle quattro occasioni avute.

QUALIFICAZIONI ATP BASTAD

12 Lug – 11h05 Arthur Rinderknech batte Thomas Fabbiano 6-3 6-2

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events