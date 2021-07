ATP Bastad 2021, Salvatore Caruso sottotono e sconfitto da Jiří Veselý al 1° turno

Neanche l’amata terra rossa ridesta Salvatore Caruso a Bastad (Svezia). Il siciliano (n.96 del mondo) è stato sconfitto dal ceco Jiří Veselý (n.81 del mondo) per 6-3 6-2 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Una prestazione sottotono dell’azzurro che incassa la 16ma sconfitta stagionale su 20 match disputati nel Tour, a dimostrazione delle grandi difficoltà del nostro portacolori. Il computo dei successi è fermo a quattro, dato emblematico di un periodo complicato reso tale da tante problematiche fisiche che non hanno sicuramente sorriso all’italiano.

Nel primo set l’inizio dell’azzurro è promettente: una chance break costruita nel terzo game, ma non sfruttata a dovere. Da quel momento il rendimento in tutti i fondamentali cala e Veselý prende in mano il comando delle operazioni conquistando il break nel sesto game. E’ bravo il ceco a salvare una palla del contro-break, prima di chiudere sul 6-3 la frazione senza eccesivi patimenti.

Nel secondo set la resa del nativo di Avola è ancor più deficitaria. Ne approfitta il n.81 del ranking che, dopo aver annullato tre palle break nel quarto gioco, travolge Caruso con un doppio break che non lascia scampo. Sul 6-2 cala il sipario e tanta amarezza c’è sul volto del tennista nostrano.

Caruso deve quindi subire un nuovo ko in un match nel quale ha ottenuto pochissimo dal servizio: 1 ace, il 63% dei punti vinti con la prima in battuta e il 50% con la seconda. Nello stesso tempo anche in risposta le percentuali non sono state confortanti, come dimostrato dal 22% dei quindici raccolti contro la prima del ceco.

Foto: Valerio Origo