Una vittoria di prestigio per Marco Cecchinato. Sulla terra rossa di Bastad (Svezia), il siciliano ha sconfitto in tre set il francese Richard Gasquet (n.54 ATP) per 6-2 5-7 6-3. Un successo importante per il morale dell’azzurro al cospetto di un tennista dal nobile passato e in fase calante. Una buona prova per il nostro portacolori che, perdendo in maniera un po’ ingenua il secondo parziale, ha saputo resettare e trovare la forza per archiviare la pratica sul 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Al secondo turno Cecchinato se la vedrà con il vincente della sfida tra Federico Coria e Francisco Cerundolo (giocatore proveniente dalle qualificazioni).

Nel primo set l’avvio del n.82 del mondo è convincente. Facendosi largo con il suo dritto in top-spin, l’azzurro si apre il campo molto bene, andando avanti di un break nel secondo game. Cecchinato è bravo a salvare bene quattro palle dell’immediato contro-break, prima di concedere il bis e strappare la battuta a Gasquet ai vantaggi nell’ottavo gioco (6-2).

Nel secondo set il palermitano replica il break del secondo gioco e sembra avere in mano il comando delle operazioni, avanti 3-0. Qualcosa però si inceppa nel meccanismo dell’italiano e il contro-break si tramuta in realtà nel quinto game. La frazione si sviluppa punto a punto ed è Gasquet a sorpresa a imporsi sul filo di lana sul 7-5.

Nel terzo set Cecchinato è abile a rimettersi in carreggiata, riprendendo a tessere la sua tela da fondo. Il secondo game è ancora quello buono per fare la differenza e andare avanti di un break. Fortunatamente, il servizio lo assiste e con un turno tenuto a zero archivia la pratica sul 6-3.

Marco conclude con un grande numero di ace (11), raccogliendo il 66% dei quindici con la prima di servizio e il 55% con la seconda. In risposta la percentuale di efficienza alla prima di Gasquet è del 35%.

