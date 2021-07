ATP Amburgo 2021, Gianluca Mager esce al primo turno

Il primo turno del torneo ATP Amburgo di tennis (di categoria ATP 500), ovvero l’Hamburg European Open, disputato sulla terra battuta outdoor tedesca, non sorride all’azzurro Gianluca Mager, battuto dal qualificato slovacco Alex Molcan, il quale si impone con lo score di 4-6 6-4 7-6 (3) in due ore e ventuno minuti di gioco.

Nel primo set la fase calda è quella centrale: Mager conquista il break nel quinto game, poi è bravo ad annullare la palla dell’immediato controbreak. L’azzurro manca l’occasione per il 5-2 pesante, ma non concede all’avversario ulteriori occasioni di rientro fino al 6-4 in 41 minuti.

La seconda frazione è equilibrata fino al 4-4, poi succede di tutto: Mager si procura due palle break consecutive per andare a servire per il match, ma le manca, lo slovacco si salva e poi a sua volta si procura tre set point, sfruttando il terzo e restituendo il 6-4, ancora in 41 minuti.

La partita decisiva vede l’azzurro costretto a salvare nel complesso tre palle break, due nel secondo game ed una nell’ottavo gioco. Si va però al tie break: otto punti su dieci sono vinti dal giocatore in risposta, mentre è proprio lo slovacco ad ottenere i due punti col servizio per imporsi 7-3 dopo 59 minuti.

Le statistiche fotografano l’equilibrio della sfida: il conto dei punti vinti recita 103-99 per lo slovacco, mentre Mager è costretto alla resa nonostante abbia cancellato ben sei delle sette palle break concesse all’avversario. All’azzurro non bastano infatti gli undici ace messi a segno.

Foto: LaPresse