ATP Amburgo 2021: Alessandro Giannessi beffato da Marterer nel turno decisivo delle qualificazioni

Alessandro Giannessi non disputerà il tabellone principale dell’ATP 500 di Amburgo, a meno di un ripescaggio in qualità di lucky loser. L’azzurro è stato infatti eliminato dal tedesco Maximilian Marterer con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 in poco più di due ore: un altro rappresentante di casa si unisce dunque alla già folta schiera di connazionali nel main draw.

Il primo parziale vede subito Marterer andare avanti di un break dopo che la chance l’aveva avuta Giannessi; quest’ultimo, però, alla quarta opportunità riesce a togliere di nuovo il servizio al suo avversario. E questo è solo il preludio a una serie di sei giochi consecutivi che, naturalmente, lo porta a vincere il set per 6-3 dovendo ricorrere una volta soltanto ai vantaggi.

Nel secondo parziale, invece, il rapporto di forza si inverte in maniera simmetrica, benché non ci sia una simile sequenza di game di fila. Sono i primi tre, in particolare, quelli in cui il servizio non accenna a essere tenuto, poi Marterer inizia a essere costante fino al 4-3, quando deve fronteggiare un’opportunità del 4-4. Sventata quella, si infila in un nono gioco lottato, lo vince e allunga il match.

Nel terzo set, invece, la lotta è serrata con una sola occasione in cui uno dei due può andare avanti prima delle fasi calde. Ce l’ha Giannessi sul 2-2, ma le due palle break non le sfrutta e così si va avanti senza che mai si debba far ricorso ai vantaggi. L’ultimo turno di battuta, però, lo spezzino lo perde a zero, e con esso anche il match in due ore e 12 minuti.

Pur con statistiche piuttosto simili su quasi tutta la linea, quella che risulta fatale all’italiano è relativa ai punti vinti sulla seconda: 12/33 (il 36%) contro i 17/34 (50%) di Marterer.

