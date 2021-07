Larissa Iapichino sarà costretta a saltare le Olimpiadi di Tokyo a causa della distrazione dei fasci anteriori del legamento deltoideo del piede destro accusata all’ultimo salto dei Campionati Italiani. Una vera e propria beffa per l’azzurra che ha visto svanire il sogno a cinque cerchi.

La saltatrice in lungo, però, non si dispera e vista anche la sua giovane età ci sarà occasione in futuro di provare a conquistare una medaglia olimpica. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport Larissa Iapichino ha raccontato: “Sento fastidio, un lieve dolore, anche da ferma o da sdraiata, dipende dalla posizione. Non mi piango addosso, vado avanti. E per assurdo, venendo da un periodo stressante, riposare non mi dispiace“.

Vista la situazione l’atleta azzurra ha posto immediatamente il mirino sulla prossima rassegna a cinque cerchi: “Sono amareggiata, credo sia umano. Ma voglio comunque provare a essere positiva e a vedere il bicchiere mezzo pieno. Ai Giochi di Parigi 2024 avrò appena compiuto 22 anni, sarò lo stesso molto giovane“.

Infine Larissa spiega così la scelta di cambiare allenatore affidandosi al padre Gianni: “È stata una scelta personale, non dettata dalle prospettive o da altro. L’ambiente in cui mi trovavo non mi stimolava e non mi motivava più, tutto qui. Sono maggiorenne e credo sufficientemente matura per vagliare certe situazioni“.

Foto: FIDAL/COLOMBO