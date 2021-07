Atletica, Europei U23: Anna Arnaudo e Andrea Cosi festeggiano le medaglia, Fontana quinta

A Tallinn (Estonia) proseguono gli Europei Under 23 di atletica leggera. Arrivano le prime medaglie per l’Italia. Anna Arnaudo è spettacolare seconda sui 10000 metri col crono di 32:36.98, record nazionale di categoria dopo quasi 32 anni (migliorato di due secondi il primato di Allison Rabout). La piemontese ha duellato a lungo con l’olandese Jasmijn Lau, poi quest’ultima ha allungato negli ultimi due chilometri e ha trionfato in 32:30.49. Gaia Colli quarta in 33:44.90 nella gara più lunga in pista.

Andrea Cosi conquista invece la medaglia di bronzo nella 20 km di marcia in 1h26:05, inchinandosi soltanto al cospetto dello spagnolo José Manuel Perez (1h25:06) e dell’irlandese David Kenny (1h25:50). Quarto invece Riccardo Orsoni (1h27:23). Ci si attendeva il colpaccio da parte di Vittoria Fontana sui 100 metri, ma l’azzurra si ferma al quinto posto (11.58 con -1,3 m/s di vento contrario) proprio come Giorgio Olivieri nel lancio del martello (71.95). Decimo posto per Lucrezia Sartori (12.83 nel triplo).

In mattinata le tre azzurre impegnate sui 1500 metri erano riuscite a conquistare la finale: Gaia Sabbatini ha controllato la sua batteria in 4:15.77, passando il turno insieme a Marta Zenoni (4:17.38) e a Ludovica Cavalli (4:17.55). Atto conclusivo anche per Simone Barontini, capace di imporsi nella sua batteria sugli 800 metri in 1:47.52. Quarta misura di qualificazione per la giavellottista Sara Zabarino (54.01), atto conclusivo anche per l’astista Maria Roberta Gherca (4.20). Strappano un posto in finale anche Alessandro Sibilio (49.79, secondo tempo), Edoardo Scotti (45.84, quarto crono), Samantha Zago (53.48 sui 400). . Entrano in finale anche Giovanni Gatto nei 3000 siepi in 8:45.56 e il saltatore in alto Manuel Lando con 2.15.

Nei turni eliminatori passano in semifinale le tre azzurre nei 200 metri guidate da Dalia Kaddari, avanti senza problemi in 23.24 (+0.6) con Eleonora Ricci (23.66/-0.4) e Aurora Berton (23.70/-0.4), al maschile Alessandro Ori (21.26/+0.8).

