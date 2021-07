L’Italia conclude gli Europei Under 20 di atletica leggera con altre quattro medaglie e chiude così la rassegna continentale di categoria con 8 podi (2 argenti, 6 bronzi, ventesimo posto nel medagliere ma sesto nella classifica a punti).

A Tallinn (Estonia) la giornata conclusiva porta la firma delle staffette: argento per la 4×400 maschile (Stefano Grendene, Tommaso Boninti, Francesco Pernici e Lorenzo Benati chiudono in 3:07.13 alle spalle del 3:05.25 della Gran Bretagna), bronzo per la 4×400 femminile ( Alessandra Iezzi, Federica Pansini, Angelica Ghergo e Alexandra Almici in 3:36.31, dietro a Germania e Spagna), terzo posto della 4×100 maschile (Angelo Ulisse, Filippo Cappelletti, Federico Guglielmi e Matteo Melluzzo in 40.18, alle spalle di Gran Bretagna e Olanda). Ottimo anche il bronzo di Cesar Caiani sui 3000 siepi: 8:50.16, personale demolito di dodici secondi.

Idea Pieroni è invece quinta nel salto in alto con 1.83, stesso piazzamento per Angelica Ghergo sui 400 ostacoli (59.13), mentre la 4×100 femminile è sesta (46.24). Alessandro Sion ottavo nel decathlon (7373), Arianna Batistella ottava nel salto in lungo (6.25).

