Arrampicata sportiva, Veddriq Leonardo ed Ekaterina Barashchuk vincono nello speed

Due serratissime finali hanno caratterizzato la prima giornata di verdetti della quinta tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. Il week-end di gare in quel di Villars (Svizzera) si è aperto con la specialità dello speed, disciplina che quest’oggi non ha sorriso agli azzurri.

Nel torneo maschile abbiamo assistito ad un duello tra Indonesia e Russia. Veddriq Leonardo ha dominato la sfida per il primo posto, un duello che si è deciso dopo pochi secondi in seguito ad un errore del russo Dmitri Timofeev. Terzo posto per il connazionale Vladislav Deulin, che ha avuto la meglio sull’indonesiano Kiromal Katibin. Eliminazione agli ottavi di finale per Gianluca Zodda. L’azzurro ha perso contro il russo Aleksandr Shikov in una sfida a senso unico. Il nostro connazionale ha sbagliato subito in partenza e non è più riuscito a ricucire il gap con il rivale.

Festa russa tra le donne con Ekaterina Barashchuk che ha avuto la meglio sulla connazionale Iulia Kaplina. Terza posizione per la polacca Patrycja Chadziak davanti all’indonesiana Made Rita Kusuma Devi. Si è conclusa al primo turno l’avventura in finale per Giulia Randi. Anche in questo caso, come nel settore maschile, è stata la Russia ad eliminare l’Italia. Ekaterina Barashchuk ha beffato l’azzurra che ha provato in tutti i modi a resistere senza riuscrci.

Si è svolta questo pomeriggio la qualificazione per quanto riguarda la specialità del lead. Tra gli uomini segnaliamo la miglior prestazione di Stefano Ghisolfi. Il secondo classificato dell’appuntamento di Innsbruck (Austria) di settimana scorsa precede il tedesco Alexander Megos ed il padrone di casa Sascha Lehmann. Segnaliamo anche il 19° posto di Alberto Gotta ed il 23° di Marcello Bombardi.

Laura Rogora si contenderà domani la vittoria femminile nel lead. L’azzurra ha concluso la qualificazione al sesto posto alle spalle della slovena Mia Krampl. Quest’ultima insegue le connazionali Lucka Rakovec e Janja Garnbret, rispettivamente terza e prima. La vincitrice della prova del boulder di Innsbruck precede la giapponese Momoko Abe, seconda e pronta a dare battaglia domani sera.

