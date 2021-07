Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: Stefano Ghisolfi in finale a Briançon da primo della classe

A Briançon (Francia) va in scena una tappa della Coppa del Mondo 2021 di arrampicata sportiva, ma il parterre è privo di tantissime stelle perché ormai in procinto di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove questo sport farà il suo storico debutto a cinque cerchi. Oggi sono andate in scena le qualificazioni e le semifinali del lead.

Al femminile la statunitense Natalia Grossman, la slovena Lucka Rakovec, la ceca Eliska Adamovska, la slovena Vita Lukan e la statunitense Ashima Shiraishi hanno raggiunto il top e domani andranno a caccia della vittoria. Assente Laura Rogora, pochi giorni fa trionfatrice a Chamonix e ora in rampa di lancio verso Tokyo. Le altre italiane: Camilla Moroni decima in semifinale (31+), Giorgia Tesio 23ma in semifinale (26+).

Stefano Ghisolfi non sarà purtroppo in gara ai Giochi e primeggia al pari dello statunitense Sean Bailey (42+ per entrambi), domani l’azzurro andrà a caccia della vittoria. Da tenere in forte considerazione anche il russo Dmitrii Fakirianov (40+), il ceco Martin Stranik (39+) e lo svizzero Sascha Lehmann (37+). Alberto Gotta 42mo, Giovanni Placci 55mo, Paolo Sterni 62mo: tutti eliminati in qualifica. Assenti Ludovico Fossali e Michael Piccolruaz perché prossimi a disputare le Olimpiadi.

Foto: EIS