È passato un anno. Ricco di preoccupazioni per tutti i cari, una vera e propria battaglia per lui. Oltre 365 giorni dall’incidente brutale che ha coinvolto Alex Zanardi mentre era sulla sua amata handbike. L’ex pilota di Formula 1 non si è ancora ripreso, ma proseguono i segnali positivi.

Oggi si è espressa ai microfoni la moglie Daniela: “Le condizioni di Alex sono stabili, al momento si trova in una clinica per seguire un programma di riabilitazione guidato da medici, fisioterapisti, neurologi e logopedisti. Tutto questo per facilitare il suo recupero”.

Prosegue: “Abbiamo ricevuto molti messaggi di affetto e supporto, colgo l’occasione per dire ‘grazie’, a nome di Alex, a tutti. La vicinanza degli amici, dei fan e di tutti gli addetti ai lavori del motorsport è stata davvero commovente”.

Nel dettaglio il periodo di riabilitazione: “Il percorso successivo all’incidente non è stato semplice. Ha dovuto subire molti interventi di neurochirurgia e ci sono state diverse battute d’arresto. Adesso è in grado di seguire programmi di allenamento fisico e psichico. Può comunicare con noi, ma non è ancora in grado di parlare. A seguito del lungo coma, le corde vocali devono riprendere elasticità e sta seguendo delle terapie anche per questo. Possiede ancora una grande forza nelle braccia e si sta allenando intensamente con delle attrezzature specifiche”.

Per concludere: “Si tratta di un lungo percorso e una grande sfida. Non posso prevedere quando Alex possa tornare a casa”.

Foto: Lapresse