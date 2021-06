WTA Nottingham 2021: Giulia Gatto-Monticone fuori al primo turno, Caroline Dolehide passa in due set

Si ferma subito il cammino di Giulia Gatto-Monticone al torneo WTA 250 di Nottingham. La piemontese, entrata come alternate nel tabellone principale, è stata eliminata dall’americana Caroline Dolehide: 6-4 6-3 il punteggio in un’ora e 18 minuti. Non ci sono più, dunque, italiane nel primo torneo su erba della stagione 2021, nonché primo da due anni a questa parte viste le conseguenze iniziali della pandemia di Covid-19 sul calendario tennistico del 2020.

C’è parecchia lotta soprattutto nelle fasi iniziali del primo set: due palle break in favore di Dolehide nel secondo game, una per Gatto-Monticone nel terzo. Il primo allungo è proprio dell’azzurra, che ai vantaggi toglie la battuta alla sua avversaria, salvo poi perdere il proprio turno di servizio a zero. Fino al 5-4 non ci sono più particolari occasioni, poi Dolehide trova sia il break a 15 che il set.

L’americana si ritrova sull’1-0 tre ulteriori chance per allungare nel secondo parziale, tutte consecutive, che però non sfrutta. Un’altra occasione se la ritrova sulla racchetta sul 3-2, in quello che diventa il game più lungo della partita. Quando, però, arriva la quarta possibilità, sul 4-3 15-40, Gatto-Monticone non riesce a impedirne la realizzazione: in pochi minuti si concretizza la sua uscita di scena.

Sul fronte statistico, giova ricordare come sia stata molto più efficace Dolehide in termini di prima di servizio: le percentuali sono 78%-60% quando la tiene in campo e 76.1%-63.9% in termini di punti vinti con la stessa.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo – LivePhotoSport.it