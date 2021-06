WTA Bol 2021, Jasmine Paolini domina Kristina Kucova e vola in semifinale

Una Jasmine Paolini (n.91 del mondo) in grande spolvero quella che si è vista sulla terra rossa di Bol (Croazia), sede dell’WTA 125 di questa settimana.

L’azzurra, infatti, si è imposta nei quarti di finale del torneo balcanico battendo nettamente la slovacca Kristina Kucova (n.150 del ranking) per 6-1 6-1. In appena 63′ di gioco la nostra Jasmine ha fatto calare il sipario, meritandosi l’accesso alla semifinale dove incontrerà la russa (testa di serie n.1 del torneo e n.77 del mondo) Anna Blinkova, uscita vittoriosa dal confronto con l’austriaca Barbara Haas (n.156 del ranking) per 6-4 4-6 7-5.

Nel primo set, dopo aver salvato due palle break in apertura, Paolini tesse la sua tela da fondo. Gestendo con grande facilità i ritmi dello scambio, l’italiana strappa il servizio nel secondo game alla slovacca e concede il bis nel sesto. L’epilogo sul 6-1 parla chiaro, con annesse tre palle del parziale contro-break annullate dalla nostra portacolori nel settimo gioco.

Nel secondo set la musica non cambia e i break sono tutti per Jasmine: nel primo e nel terzo gioco la profondità di palla dell’italiana è un’arma letale per Kucova, costretta a subire un pensante 4-0. La partita è in ghiaccio e va in archivio sul 6-1 al termine di un lunghissimo settimo gioco nel quale Paolini pone la parola fine sfruttando il secondo match point.

Statistiche che sorridono all’azzurra, considerando il 76% di punti vinti con la prima di servizio e il 65% con la seconda. Impressionante i quindici raccolti in risposta alla prima di Kucova, pari al 52%.

Foto: LaPresse