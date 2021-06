WTA Bad Homburg 2021, passeggiata per Kerber, si salva Azarenka

Il torneo WTA di Bad Homburg, in Germania, vede completato il quadro degli ottavi di finale. La beniamina di casa Angelique Kerber è un vero e proprio carro armato contro la russa Anna Blinkova, a cui lascia soltanto due miseri giochi. Una passeggiata di salute per l’ex numero 1 al mondo, che domina il match in lungo e in largo superando per pochi secondi l’ora di gioco. Avanza anche Petra Kvitova: la prima testa del tabellone tedesco non trova sbocchi nella seconda frazione, ma è infermabile in prima e terza, dove lascia le briciole ad Ann Li.

In mattinata invece due partite tiratissime e che hanno avuto bisogno del terzo set. La giornata è stata aperta da Nadia Podoroska, numero 5 del tabellone, che ci ha messo due ore e venti per superare Patricia Maria Tig grazie ad un’ultima frazione in cui ha concesso soltanto sei punti con il servizio, di cui tre doppi falli. La romena ha provato a metterle i bastoni fra le ruote, ma non ha saputo pressare il servizio dell’argentina.

Un vero e proprio psicodramma invece tra Viktoria Azarenka, numero 2 del seeding, ed Alizè Cornet. Partita di quasi tre ore, in cui è la bielorussa a partire meglio ed essere raggiunta dalla francese; la terza frazione è un festival del break, con la transalpina che spreca prima un 4-3 e servizio e poi due match point sul 6-5 in battuta. In un tie-break davvero tremolante, Cornet sciupa di nuovo due palle per chiudere la partita, di cui una al servizio, e viene infilata da Azarenka, che prosegue il suo soggiorno tedesco. Ai quarti anche Sara Sorribes Tormo, che conclude il suo match con la giapponese Misaki Doi con un doppio 6-4.

WTA BAD HOMBURG 2021, RISULTATI 23 GIUGNO

N. Podoroska b. P.M. Tig 7-6 2-6 6-4

V. Azarenka b. A. Cornet 6-4 3-6 7-6

A. Kerber b. A. Blinkova 6-0 6-2

P. Kvitova b. A. Li 6-2 6-7 6-1

Foto: LaPresse