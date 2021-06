WTA Bad Homburg 2021: Angelique Kerber si prende il torneo, battuta in finale Katerina Siniakova

Tredicesimo titolo in carriera per Angelique Kerber su 31 finali disputate. La tedesca porta a casa il torneo WTA di Bad Homburg, nella sua Germania, con un perentorio 6-3 6-2 nei confronti della ceca Katerina Siniakova. L’ex numero 1 del mondo non vinceva un torneo da quasi tre anni, dall’ultima volta cioè in cui aveva conquistato uno Slam: Wimbledon, quello che sta per affrontare con la prospettiva di una chiusura di prima settimana con Serena Williams.

Subito battaglia nel primo set, con break che Siniakova va a raccogliere nel terzo gioco ed è costretta a cedere subito nel quarto, ai vantaggi. I giochi sono più di una volta lunghi, la battaglia è continua e i servizi non sono esattamente ciò che si conserva maggiormente. Cinque volte, infatti, le due si strappano la battuta, ma a ridere per ultima è Kerber con il 6-3 in 43 minuti.

Il secondo parziale segue per certi versi il canovaccio del primo con qualche variazione: stavolta è la tedesca a prendere subito il largo, e avrebbe anche tre chance del 3-0. Fallite queste, subisce il controbreak da Siniakova, salvo poi non fermarsi più: dopo altri 42 minuti arriva la gioia che da tanto tempo la trentatreenne di Brema aspettava.

Con questo successo la tedesca risale al numero 28 delle classifiche mondiali: lo fa con un’efficacia enorme soprattutto con la seconda di servizio, da dove arriva il 57.3% dei punti giocati con essa (12/21), mentre Siniakova assomma un 6/27 (22.2%) in questo senso.

