Prima volta sull’erba per Daniil Medvedev, che conquista a Maiorca il suo undicesimo ATP della carriera, il secondo stagionale dopo quello di Marsiglia. Il tennista russo, numero due del mondo, ha sconfitto in finale un esperto giocatore d’erba come l’americano Sam Querrey in due set con il punteggio di 6-4 6-2 dopo poco più di un’ora di gioco.

Ottima davvero la prestazione di Medvedev soprattutto al servizio. Il russo ha messo a segno ben dieci ace e soprattutto ha ottenuto l’89% dei punti quando ha servito la prima. Numeri importanti e che proiettano Medvedev tra i possibili protagonisti anche all’ormai imminente Wimbledon, dove troverà al primo turno il tedesco Jan-Lennard Struff.

Nel primo set c’è grande equilibrio, che porta i due tennisti fino al 3-3. Nel settimo gioco Medvedev si procura due palle break e strappa il servizio all’americano. Il russo non lascia spazio all’americano e chiude la prima frazione in suo favore per 6-4.

In apertura di secondo set arriva subito il break di Medvedev, che scappa poi sul 3-1 e sul 4-2, concedendo solamente un quindici a Querrey nei tre turni di servizio. Il russo raddoppia il break di vantaggio nel settimo gioco e poi chiude sul 6-2, conquistando il torneo.

