Wimbledon, risultati femminili 30 giugno: avanza Giorgi. Al terzo turno Sabalenka e Pliskova, fuori Kenin e Pegula

Oggi, mercoledì 30 giugno, il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, ha visto concludersi il primo ed iniziare il secondo turno del tabellone principale del singolare femminile, per un totale di 39 incontri, dei quali 38 portati a termine.

Tra i 23 incontri del primo turno c’è la vittoria dell’unica italiana in campo, Camila Giorgi, che supera l’elvetica Jil Belen Teichmann per 6-2 6-2, e tornerà in campo già domani per la sfida di secondo turno contro la testa di serie numero 19, la ceca Karolina Muchova, che oggi batte la cinese Shuai Zhang per 6-3 6-3.

Tra i 15 match del secondo turno conclusi dei 16 in programma, si registrano i successi della testa di serie numero 2, la bielorussa Aryna Sabalenka, che batte la wild card britannica Katie Boulter per 4-6 6-3 6-3, e della numero 8 del seeding, la ceca Karolina Pliskova, che liquida la croata Donna Vekic per 6-2 6-2.

Escono di scena, invece, la numero 4 del tabellone, la statunitense Sofia Kenin, battuta dalla connazionale Madison Brengle con lo score di 6-2 6-4, e la testa di serie numero 22, la statunitense Jessica Pegula, superata per 6-4 3-6 6-3 dalla wild card russa Ludmilla Samsonova.

Primo turno

[PR] C. Vandeweghe b. [Q] O. Govortsova 6-4 6-1

K. Siniakova b. [LL] Y. Wang 6-1 6-1

A. Sevastova b. Z. Diyas 6-4 6-1

[12] V. Azarenka b. K. Kozlova 6-1 6-3

S. Cirstea b. [WC] S. Murray Sharan 6-3 6-2

[WC] E. Raducanu b. [Q] V. Diatchenko 7-6(4) 6-0

M. Vondrousova b. [24] A. Kontaveit 2-6 6-4 6-2

[31] D. Kasatkina b. P. M. Tig 6-0 3-6 6-2

A. Ostapenko b. L. Fernandez 6-1 6-2

A. Tomljanovic b. [Q] G. Minnen 6-2 7-6(5)

A. Cornet b. [5] B. Andreescu 6-2 6-1

[3] E. Svitolina b. A. van Uytvanck 6-3 2-6 6-3

M. Linette b. A. Anisimova 2-6 6-3 6-1

Y. Putintseva b. [LL] T. Pironkova 6-3 6-1

[30] P. Badosa b. A. Bolsova 6-2 6-7(4) 6-2

[19] K. Muchova b. S. Zhang 6-3 6-3

C. Giorgi b. J. Teichmann 6-2 6-1

Kr. Pliskova b. [LL] A. Sharma 3-6 6-4 6-4

[16] A. Pavlyuchenkova b. A. Bogdan 6-2 6-2

K. Juvan b. [9] B. Bencic 6-3 6-3

[Q] C. Burel b. [Q] E. Perez 6-2 6-2

S. Sorribes Tormo b. [Q] A. Konjuh 6-3 3-6 6-3

N. Hibino b. B. Pera 6-1 5-7 6-3

Secondo turno

[8] Ka. Pliskova b. D. Vekic 6-2 6-2

T. Martincova b. N. Podoroska 6-3 7-6(5)

[WC] L. Samsonova b. [22] J. Pegula 6-4 3-6 6-3

S. Stephens b. [LL] K. Ahn 7-5 6-3

[13] E. Mertens b. L. Zhu 6-2 6-0

[23] M. Keys b. L. Davis 6-1 6-4

V. Golubic b. D. Collins 6-2 6-0

M. Brengle b. [4] S. Kenin 6-2 6-4

[7] I. Swiatek b. V. Zvonareva 6-1 6-3

I. C. Begu b. [26] P. Martic 7-5 6-7(7) 6-3

[21] O. Jabeur b. [WC] V. Williams 7-5 6-0

[11] G. Muguruza b. [Q] L. Pattinama Kerkhove 6-1 6-4

[15] M. Sakkari c. S. Rogers 5-7 sospesa

[18] E. Rybakina b. [Q] C. Liu 6-4 6-4

[Q] M. C. Osorio Serrano b. [32] E. Alexandrova 7-5 6-2

[2] A. Sabalenka b. [WC] K. Boulter 4-6 6-3 6-3

