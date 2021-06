Wimbledon 2021, Roger Federer si salva e accede al 2° turno. Mannarino costretto al ritiro

E’ proprio il caso di dirlo: Roger Federer si salva e continua la sua avventura in questa edizione 2021 di Wimbledon. Non è stata una prestazione da raccontare ai suoi bambini quella di Roger (n.8 del mondo) contro il francese Adrian Mannarino. L’elvetico, infatti, si è imposto grazie al ritiro del transalpino quando lo score recitava: 6-4 6-7 (4) 3-6 6-2.

Un infortunio ha posto termine al match del n.41 ATP che così non ha disputato quel quinto set che gli avrebbe potuto dare la chance di battere l’elvetico. Una versione di Federer, come detto, lontana dall’eccellenza condita da 53 vincenti, ma anche da 45 errori non forzati rispetto ai 31 di Mannarino. Per Roger tanta fatica a centrare con regolarità la palla e negli spostamenti laterali. In sostanza, bene questo match per il risultato ma non per il gioco. L’asso nativo di Basilea attende dunque nel prossimo turno il vincente del confronto tra il giapponese Sugita e il francese Richard Gasquet.

Nel primo set l’avvio è stentato per entrambi al servizio e le chance break si susseguono: tre per Mannarino e quattro per Federer. Lo svizzero, quindici dopo quindici, cresce di rendimento al servizio e questo gli dà fiducia nel rischiare qualche risposta in più. E’ il caso del decimo gioco quando Roger la spunta sul 6-4 con classe e grande pragmatismo.

Nel secondo set iniziano a venir fuori i problemi dello svizzero in termini di mobilità. Lo slice di mancino del francese crea qualche problema e due palle break ci sono per Mannarino, ma l’elvetico è bravo ad aggrapparsi al fondamentale della battuta. Nel tie-break tanti errori non forzati per il rossocrociato (19 in tutta la frazione) e il 7-3 sorride al transalpino.

Nel terzo set, dopo uno “scambio di cortesie” nel secondo e nel terzo game, il n.41 del mondo sfrutta un altro passaggio a vuoto di Federer nel sesto gioco, strappandogli la battuta a zero. Un momento molto difficile per il “Maestro” costretto a cedere anche il terzo set sul 6-3 e commettendo ancora troppo errori non forzati (10) contro i 6 dell’avversario.

Nel quarto set lo scatto d’orgoglio del campione c’è al pari del break nel secondo gioco. Mannarino, nello stesso tempo, risente di qualche problema fisico e fatica a essere mobile come precedentemente. Il parziale si conclude sul 6-2 e per il transalpino si può solo alzare bandiera bianca per non complicare ancor di più la situazione. Un sogno sfumato sul più bello per lui e per Federer un sospiro di sollievo.

