Wimbledon 2021: orari 28 giugno, tv, programma, streaming, ordine di gioco

Sarà una nuova luce, quella del lunedì di Wimbledon: torna il terzo Slam dell’anno dopo un 2020 in cui l’annullamento ha fatto molto rumore, assieme alla particolarità dell’assicurazione anche contro le pandemie (ma non in eterno). Questa volta si riparte, dal Centre Court fino al Court 17.

Cinque gli italiani impegnati: aprono le danze Jannik Sinner, sull’iconico Court 18 con l’ungherese Marton Fucsovics, e Andreas Seppi, sul Court 10 con il portoghese Joao Sousa. In linea temporale, debutta per secondo Stefano Travaglia, opposto allo spagnolo Pedro Martinez, poi è la volta di Marco Cecchinato, che deve sfidare il padrone di casa Liam Broady, e di Fabio Fognini, atteso dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Alle 14:30 tutti gli occhi saranno sul Centre Court: Novak Djokovic inaugurerà, in quanto campione uscente, il tempio del tennis contro il giovane britannico Jack Draper.

La prima giornata dell’edizione 2021 del torneo di Wimbledon partirà alle ore 12:00, con i dettagli sottoesposti. Sarà possibile seguirla in diretta tv su sei canali di Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, il nuovo Sky Sport Tennis e alcuni canali Calcio riconvertiti per l’occasione. SuperTennis offrirà inoltre la differita di un match a scelta alle ore 21:00. La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now Tv. OA Sport offrirà inoltre una serie di DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla.

WIMBLEDON 2021: ORDINE DI GIOCO DAY 1

CENTRE COURT (dalle 14:30)

Djokovic (SRB) (1)-Draper (GBR) (WC) – 1° turno uomini

Stephens (USA)-Kvitova (CZE) (10) – 1° turno donne

Murray (GBR) (WC)-Basilashvili (GEO) (24) – 1° turno uomini

NO.1 COURT (dalle 14:00)

Niculescu (ROU)-Sabalenka (BLR) (2) – 1° turno donne

Tsitsipas (GRE) (3)-Tiafoe (USA) – 1° turno uomini

Swiatek (POL) (7)-Hsieh (TPE) – 1° turno donne

NO.2 COURT

Ferro (FRA)-Muguruza (ESP) – 1° turno donne

Delbonis (ARG)-Rublev (RUS) (5) – 1° turno uomini

Evans (GBR) (22)-Lopez (ESP) – 1° turno uomini

Buzarnescu (ROU)-V. Williams (USA) – 1° turno donne

NO.3 COURT

Swan (GBR) (WC)-Keys (USA) (23) – 1° turno donne

Xinyu Wang (CHN)-Kenin (USA) (4) – 1° turno donne

Cecchinato (ITA)-Broady (GBR) (WC) – 1° turno uomini

Shapovalov (CAN) (10)-Kohlschreiber (GER) – 1° turno uomini

COURT 12

Millman (AUS)-Bautista Agut (ESP) (8) – 1° turno uomini

O’Connell (AUS)-Monfils (FRA) (13) – 1° turno uomini

Ka. Pliskova (CZE) (8)-Zidansek (SLO) – 1° turno donne

Sakkari (GRE) (15)-Rus (NED) – 1° turno donne

COURT 18

Sinner (ITA) (19)-Fucsovics (HUN) – 1° turno uomini

Ahn (USA) (LL)-Watson (GBR) – 1° turno donne

Fognini (ITA) (26)-Ramos-Vinolas (ESP) – 1° turno uomini

Mertens (BEL) (13)-Dart (GBR) (WC) – 1° turno donne

COURT 4

Barrios Vera (CHI)-Anderson (RSA) – 1° turno uomini

Gracheva (RUS)-Martic (CRO) (26) – 1° turno donne

Pegula (USA) (22)-Garcia (FRA) – 1° turno donne

Herbert (FRA)-Andujar (ESP) – 1° turno uomini

COURT 5

Burrage (GBR)-Davis (USA) – 1° turno donne

McDonald (USA)-Khachanov (RUS) (25) – 1° turno uomini

Lajovic (SRB)-Simon (FRA) – 1° turno uomini

COURT 6

Hercog (SLO)-Collins (USA) – 1° turno donne

Carballes Baena (ESP)-Pospisil (CAN) – 1° turno uomini

Kwon (KOR)-Masur (GER) – 1° turno uomini

COURT 7

Kudla (USA)-Davidovich Fokina (ESP) (30) – 1° turno uomini

Bouzkova (CZE)-Zvonareva (RUS) – 1° turno donne

Li (USA)-Podoroska (ARG) – 1° turno donne

Jabeur (TUN) (21)-Peterson (SWE) – 1° turno donne (non prima delle 18:00)

COURT 8

Alexandrova (RUS) (32)-Siegemund (GER) – 1° turno donne

Otte (GER)-Rinderknech (FRA) – 1° turno uomini

Cuevas (URU)-Djere (SRB) – 1° turno uomini

COURT 9

Osorio Serrano (COL)-Kalinskaya (RUS) – 1° turno donne

Travaglia (ITA)-Martinez (ESP) – 1° turno uomini

Vekic (CRO)-Potapova (RUS) – 1° turno donne

COURT 10

Seppi (ITA)-Sousa (POR) – 1° turno uomini

Harris (RSA)-Berankis (LTU) – 1° turno uomini

Samsonova (RUS)-Kanepi (EST) – 1° turno donne

COURT 11

Bagnis (ARG)-Kecmanovic (SRB) – 1° turno uomini

Begu (ROU)-Volynets (USA) – 1° turno donne

Martincova (CZE)-Riske (USA) (28) – 1° turno donne

Zhang (CHN)-Hoang (FRA) – 1° turno uomini

COURT 14

Kuznetsova (RUS)-Pattinama Kerkhove (NED) – 1° turno donne

Opelka (USA) (27)-Koepfer (GER) – 1° turno uomini

Mladenovic (FRA)-Rybakina (KAZ) (18) – 1° turno donne

Korda (USA)-de Minaur (AUS) (15) – 1° turno uomini (non prima delle 18:00)

COURT 15

Kudermetova (RUS) (29)-Golubic (SUI) – 1° turno donne

Doi (JPN)-Liu (USA) – 1° turno donne

Polmans (AUS)-Lu (TPE) – 1° turno uomini

Rogers (USA)-Stosur (AUS) – 1° turno donne

COURT 16

Vesely (CZE)-Hanfmann (GER) – 1° turno uomini

Brengle (USA)-McHale (USA) – 1° turno donne

Garin (CHI) (17)-Zapata Miralles (ESP) – 1° turno uomini

COURT 17

Lao (USA)-Boulter (GBR) (WC) – 1° turno donne

Gerasimov (BLR)-Clarke (GBR) (WC)- 1° turno uomini

Schwartzman (ARG) (9)-Paire (FRA) – 1° turno uomini

Zhu (CHN)-Barthel (GER) – 1° turno donne

WIMBLEDON 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport (6 canali)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse