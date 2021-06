Wimbledon 2021, Matteo Berrettini il quarto favorito per i book-makers. Stessa quota di Federer!

Momento da sogno per Matteo Berrettini, che con il successo di ieri su Cameron Norrie è diventato il primo italiano della storia a vincere il prestigioso torneo del Queen’s e anche il primo a vincere più di un torneo sull’erba, staccando Andreas Seppi e Lorenzo Sonego fermi ad uno. Un momento magico per il romano, sempre più vicino all’ottavo posto di Roger Federer nel ranking mondiale; e in fondo, se ne sono accorti anche i bookmakers.

Dando un occhio alle quote pubblicate da Snai sui possibili vincitori di Wimbledon, gli esperti di scommesse iniziano a puntare in maniera più concreta su Matteo: solo sette giorni fa un suo successo all’All England Club pagava 25 volte la posta, ma il suo cammino al Queen’s ha praticamente dimezzato la possibile vincita. Berrettini è adesso quotato a 12.00, come Roger Federer.

L’azzurro e lo svizzero sono in pratica i quarti favoriti per il terzo Slam del 2021. A precederli ci sono Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev appaiati in piazza d’onore, con un loro successo che vale otto volte la puntata; primissimo invece il numero 1 al mondo Novak Djokovic, dato addirittura ad 1,90: un suo successo non varrebbe nemmeno un raddoppio di quanto verrebbe giocato.

La Snai è la quota più soggetta a variazione per Matteo, ma anche altri siti di scommesse dimostrano di credere nel romano: per William Hill il numero 9 al mondo è il sesto favorito a 15.00, sopravanzato da Alex Zverev; stessa quota anche sul portale Bwin.

Foto: LaPresse