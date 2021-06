Matteo Berrettini solo due giorni fa ha trionfato in maniera brillante e convincente al Queen’s. L’azzurro ha conquistato un successo di grande prestigio che lo pone tra i big in vista di Wimbledon. Come di consueto il suo servizio e la qualità del suo dritto hanno fatto la differenza.

Secondo il Sun è come se il tennista romano “servisse in piedi su un albero“, una metafora che rende perfettamente l’idea della potenza del servizio di Berrettini. Il tabloid britannico, però, non si limita ad un’analisi squisitamente tecnica in prospettiva dello Slam sull’erba londinese.

“E’ affascinante, parla un eccellente inglese: sarà un vero colpo per le eleganti signore di Wimbledon“. Una descrizione simpatica e divertente del tennista azzurro che certamente avrà fatto molto piacere al diretto interessato. Wimbledon non è solo una delle manifestazioni sportive più importanti al mondo ma per due settimane diventa il centro della vita mondana londinese.

In questa carina descrizione del Sun dell’azzurro c’è da prendere in considerazione un aspetto molto interessante. Il supporto dei tifosi può incidere anche sui risultati sportivi, perchè in alcuni particolari momenti del match avere il pubblico dalla propria parte può risultare determinante.

Proprio al Sun l’ex tennista Greg Rusedski, finalista agli US Open del 1997, ha tessuto le lodi di Berrettini: “The Italian Stallion, come lo chiamo io, andrà a Wimbledon per copiare Boris Becker e cercare di vincere. Novak Djokovic è ancora il favorito, ma devo mettere il suo nome tra quelli dei tennisti che possono andare in fondo al torneo e magari vincere Wimbledon”.

Foto: LaPresse