“Novak Djokovic ha tutto per completare il Grande Slam, anzi visto che siamo nell’anno olimpico, può raggiungere anche il Golden Slam”. Parole pesantissime di Mats Wilander che, quindi, “incorona” il serbo in questo suo inseguimento alla gloria eterna del tennis.

Il numero uno al mondo dopotutto sta vivendo un 2021 sensazionale. Dopo aver raggiunto, e separato, il record di Roger Federer per quanto riguarda il numero di settimane in vetta alla classifica ATP, il tennista classe 1987 ha vinto Australian Open e, soprattutto, ha detronizzato Rafa Nadal al Roland Garros, superando l’ostacolo che appariva più arduo. A questo punto rimangono “solo” Wimbledon e US Open nel suo cammino. Il serbo, infatti, è a metà del grande sogno.

In un colpo solo il nativo di Belgrado potrebbe fare percorso netto nei tornei Major del 2021, superare Roger Federer e Rafa Nadal a quota 20 titoli dello Slam e, non ultimo, puntare addirittura al Golden Slam, come successe a Steffi Graf nel 1988. “Novak Djokovic può farcela davvero e tutti sono curiosi di sapere se riuscirà a vincere Wimbledon, i Giochi Olimpici ed infine gli US Open – le parole di Wilander riportate da TennisWorldItalia.com – Lui vuole dimostrare di essere come Superman ed in effetti io penso che lo sia. Ha bisogno di continuare a giocare per mantenere la massima intensità e provare a raggiungere questo incredibile record”.

Ce la farà il numero uno del mondo in questa impresa epocale? Lo scopriremo solamente nei prossimi mesi. La sua rincorsa scatterà nel corso della prossima settimana ai Championships di Londra e, di pari passo, la pressione inizierà a farsi davvero notevole sulle spalle del serbo…

