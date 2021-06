Signore e signori, ormai ci siamo. A Wimbledon da lunedì 28 giugno si farà davvero sul serio con i primi match del primo turno e ieri il sorteggio ha delineato i percorsi che giocatori e giocatrici dovranno seguire. Quale sarà dunque il destino per Fabio Fognini?

Il ligure, testa di serie n.26 del main draw, è stato inserito nella parte alta del tabellone e inizierà il proprio percorso contro lo spagnolo Albert Ramos Vinolas. Non certo un “erbivoro” sulla strada di Fabio, ma un tennista insidioso che con le sue traiettorie mancine potrebbe dare fastidio. In caso di successo, l’azzurro affronterebbe il vincente del confronto tra il serbo Laslo Djere e l’uruguaiano Pablo Cuevas. Entrambi i possibili rivali non hanno espresso sull’erba in passato il loro gioco migliore e potrebbe essere un accoppiamento alla portata.

Nel terzo turno i discorsi cambiano perché l’avversario potrebbe essere la testa di serie n.5 del torneo Andrey Rublev: il russo non è mai stato un “drago” su questa superficie, ma la crescita del suo tennis è tale da ritenerlo assai insidioso. Qualora Fabio riuscisse a spuntarla, andrebbe agli ottavi di finale e l’avversario potrebbe essere uno tra l’argentino Diego Schwartzman e Jannik Sinner anche se l’altoatesino sull’erba è molto probabile che farà tantissima fatica a spingersi così avanti. Più probabile possa essere il sudamericano. Un confronto non chiuso che poi proietterebbe Fognini a incontrare il n.1 del mondo Novak Djokovic nei quarti di finale. Una scalata dell’Everest tutta in una volta per il tennista del Bel Paese.

Navigando di fantasia, in semifinale Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.3) oppure Roberto Bautista Agut (testa di serie n.8) potrebbero essere i possibili rivali, prima dell’atto conclusivo in cui uno tra Alexander Zverev (testa di serie n.4), Daniil Medvedev (testa di serie n.2) e magari Matteo Berrettini (testa di serie n.7) sono gli indiziati principali.

IL PERCORSO DI FABIO FOGNINI

1° turno – Albert Ramos Vinolas

2° turno – Laslo Djere / Pablo Cuevas

3° turno – Andrey Rublev [5]

Ottavi di finale – Diego Schwartzman [9]

Quarti di finale – Novak Djokovic [1]

Semifinale – Stefanos Tsitsipas [3] / Roberto Bautista Agut [8]

Finale – Daniil Medvedev [2] / Alexander Zverev [4] / Matteo Berrettini [7]

