Gli ultimi quattro giorni di attesa e Wimbledon tornerà nelle case degli appassionati dopo un anno di stop. L’All England Club riapre i battenti per l’edizione numero 134 del torneo dello Slam, culmine di una stagione sull’erba breve ma enormemente intensa. A poche ore dallo start ufficiale, cominciano i vari pensieri su chi può e chi non può vincere a Londra. Per addetti ai lavori e semplici spettatori, il principale favorito ha il nome e cognome di Novak Djokovic.

Non può essere altrimenti per il numero 1 al mondo. Che al Roland Garros ha evidenziato una condizione fisica da applausi a dispetto dei suoi 34 anni. Dagli ottavi di finale con Lorenzo Musetti fino al successo con Stefanos Tsitsipas è stato in campo più di quindici ore, senza avere un minimo cedimento atletico durante queste quattro partite. Un bell’attestato per un giocatore che negli ultimi sei anni ha trionfato per quattro volte in Inghilterra e che ormai è considerare sempre come la minaccia più grande per tutti nei tornei di questo genere. E quest’anno si presenta in Gran Bretagna con una motivazione in più: la possibilità concreta di puntare al Grande Slam.

Fra le altre teste di serie, non c’è una idea chiarissima su cui potrà essere un vero e proprio antagonista di Djokovic. Fossimo in un mondo perfetto, Roger Federer meriterebbe almeno il ruolo di co-favorito. Purtroppo i quasi quarant’anni si fanno sentire sempre di più, come accaduto nel ‘giardino di casa’ ad Halle, quando dopo un buon primo set è completamente esploso al cospetto di Felix Auger-Aliassime. La chance di un’ultima grande cavalcata è legata a doppio filo dalle condizioni in cui si presenterà il fenomeno svizzero.

Fra gli altri top in tabellone, in tanti non appaiono a proprio agio sull’erba. Daniil Medvedev, Alexander Zverev e Andrey Rublev hanno dei punti interrogativi a circondarli, mentre Stefanos Tsitsipas potrebbe avere a disposizione le armi giuste per poter avere successo in tornei del genere. Così, oltre alle possibili sorprese di ogni grande torneo, non è detto che a ricoprire un ruolo di spicco non possa esserci Matteo Berrettini: il tennista romano è reduce dalla storica vittoria al Queen’s, in cui tutti i suoi migliori colpi hanno funzionato a dovere. Una settimana che ha fatto schizzare in aria le sue quotazioni; e, se venisse aiutato da un sorteggio favorevole, il tennis italiano avrebbe grandi chance per poter aggiornare il proprio libro dei record.

Foto: LaPresse