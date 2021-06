Wimbledon 2021: Fabio Fognini, ripresa con vittoria contro Albert Ramos-Vinolas

Fabio Fognini si qualifica per il secondo turno a Wimbledon, superando così positivamente l’esordio per la settima volta consecutiva tra i prati più celebri del mondo. Il ligure, nella prosecuzione del match con lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, ci mette 39 minuti per chiudere con il punteggio di 7-6(4) 6-2 6-4. Sfiderà domani uno tra l’uruguaiano Pablo Cuevas e il serbo Laslo Djere, in campo per il loro match sul Court 9 quest’oggi. Durata complessiva del confronto di un’ora e 55 minuti.

Sul Court 18 si ritorna in campo con Fognini sempre piuttosto ben centrato e con più variazioni adattabili all’erba (che pure non è la sua superficie) rispetto a Ramos. Molto lottato il quarto game, quello nel quale arriva il primo di tre break consecutivi: restituitolo con un doppio fallo, il taggiasco se lo va a riprendere a 30 spingendo da fondo e costringendo lo spagnolo a mettere il dritto in rete. Da quel momento per l’italiano non c’è più alcun problema e arriva con una certa tranquillità il 6-4.

Limitandosi al solo terzo set, molto più preciso a rete Fognini (9/10 contro 5/10), e anche più performante in risposta (46%-33% di punti vinti). 9-14 contro 6-11 il conteggio dei vincenti ed errori gratuiti.

Dopo Fognini, scenderanno in campo quasi tutti gli italiani ancora in predicato di esordire tranne Berrettini e Giorgi: sono, non necessariamente in ordine di partita o tabellone, Salvatore Caruso, Lorenzo Sonego, Martina Trevisan, Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini, Gianluca Mager.

Foto: LaPresse