Wimbledon 2021, Fabio Fognini fermato dal buio: avanti due set su Ramos-Vinolas, si prosegue domani

Si interrompe ad un set dal traguardo il debutto di Fabio Fognini a Wimbledon 2021. Il tennista ligure, numero 26 del tabellone, ha visto il suo match con Albert Ramos-Vinolas chiudersi anzitempo per via del tramonto: con la giornata di tennis iniziata a pomeriggio inoltrato non è bastato spostare il match di Fabio come il secondo del campo 18, viste le più di tre ore di gioco di Jannik Sinner in precedenza: la partita con lo spagnolo dovrà chiudersi domani, ed è un peccato perché Fabio ha finora meritato ampiamente i due set di margine.

L’inizio della partita è assai equilibrato. I due si conoscono bene, quello odierno è l’undicesimo match che giocano contro, ma dall’ultimo scontro, vinto dall’iberico, sono passati quattro anni. La prima frazione è quasi di studio: i game vanno via in maniera assai sciolta in favore di chi è al servizio. Nel decimo gioco si intravede una porticina per il break per Fabio, che significa anche set point, ma Ramos-Vinolas risponde presente con il passante. Si va al tie-break, e ad urlare è l’azzurro, grazie ad un rovescio in rete dell’avversario.

Ramos-Vinolas prova a scombinare le carte nella seconda frazione. Lo spagnolo va di serve and volley per spiazzare Fognini, ma l’azzurro è attento riuscendo a trovare spesso i corridoi giusti. Il primo break della frazione arriva in apertura nel terzo gioco, poi il ligure continua a giocare sul velluto, portandosi a casa d’autorità anche la seconda frazione prima dell’interruzione per il buio.

Fognini meravigliosamente concreto in questi primi due set: sei ace (ma anche quattro doppi falli) e soltanto sei punti concessi con la prima di servizio. Assai favorevole anche la forbice tra vincenti e non forzati, con il ligure che scrive 34-24 e Ramos-Vinolas che si ferma ad un laconico 12-15.

Foto: LaPresse