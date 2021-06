Ad oltre un mese di distanza dalla 6h di Spa-Francorchamps (Belgio), il FIA World Endurance Championship si appresta a scendere in pista da Portimao per la prima volta nella sua storia. Sono 8 le ore previste in Portogallo, circuito che di fatto rimpiazza l’iconico circuito di Sebring (USA-Florida) che per il secondo anno si trova costretta a rinunciare il Mondiale.

Nel week-end in cui si sarebbe dovuta svolgere la 24h di Le Mans, corsa che si terrà in via eccezionale ad agosto, il WEC si prepara a vivere un evento che vedrà il debutto in pista di una nuova auto nella classe regina. Dopo aver rinunciato alla prima sfida nelle Ardenne, i sali e scendi dell’Algarve saranno il teatro della prima uscita ufficiale della nuova Glickenhaus, marchio americano che gareggerà tra le Hypercar.

Ryan Briscoe/Romain Dumas/Richard Westrook #907 sono stati scelti per portare al debutto questa vettura che gareggerà nella classe regina del WEC insieme a Toyota ed Alpine. I giapponesi, nonostante alcune difficoltà, hanno vinto il primo atto di Spa-Francorchamps e sono pronti a confermarsi in Portogallo. Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley #8 e Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez #7 sono confermati sulle due auto giapponesi, mentre André Negrão/Matthieu Vaxiviere/Nicolas Lapierre #36 si alterneranno sull’Alpine.

Alcune importanti assenze sono da segnalare in LMP2, la seconda realtà in pista riservata ai prototipi. United Autosports ha vinto l’opening round in Belgio, ma a Portimao dovrà fare a meno di uno dei propri alfieri. La formazione inglese si trova costretta a rinunciare al padrone di casa Filipe Albuquerque, pilota che è impegnato a Belle Isle (Detroit-Michigan) nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il campione in carica cede il posto allo scozzese Paul Di Resta che guiderà l’Oreca #22 con Philip Hanson e Fabio Scherer.

Attenzione a JOTA Sport, squadra che ha ben figurato nella prima uscita stagionale con Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist/Sean Gelael #28 ed Antonio Felix da Costa/Anthony Davidson/Roberto Gonzalez #38. Non dimentichiamoci anche di WRT, squadra che sta dominando la scena nell’European Le Mans Series. Robin Frijns/Ferdinand Habsburg-Lothringen/Charles Milesi #31 sono pronti a far bene anche nel Mondiale in un evento in cui mancherà all’appello anche l’olandese Rengen van der Zande ed il francese Loïc Duval, impegnati come Albuquerque in IMSA negli USA. I due verranno rimpiazzati dagli elvetici Louis Deletraz e Mathias Beche, rispettivamente in pista con Inter Europol e con Realteam Racing.

Ferrari sfida Porsche, casa che ha letteralmente dominato in quel di Spa-Francorchamps. La casa di Stoccarda si prepara alla 8h di questo week-end con i medesimi equipaggi che utilizzerà a Le Mans. Vi saranno infatti 3 piloti e non 2 come scelto dalle due Rossi ufficiali. L’austriaco Michael Christensen raggiungerà Kevin Estre/Niel Jani #92, pronti a difendere la leadership in classifica. Sulla gemella #91 ritroveremo, invece, il francese Fred Mako con l’austriaco Richard Lietz ed il nostro Gimmi Bruni.

Miguel Molina/Daniel Serra #52 ed Alessandro Pier Guidi/James Calado #51 rappresenteranno Ferrari in una corsa che non vedrà in pista la Corvette. La casa americana si ripresenterà solamente a Le Mans visti gli impegni in America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

La casa di Maranello insegue il bis in quel di Portimao dopo la vittoria in Belgio con François Perrodo/Alessio Rovera/Nicklas Nielsen #83. AF Corse ha ben figurato nelle Ardenne in una corsa in cui anche Aston Martin si è ben difesa con Ben Keating/Felipe Fraga/Dylan Pereira #33. Il famoso brand inglese cerca un riscatto con la #98 di Paul Dalla Lana/Augusto Farfus/Marcos Gomes, terzetto da cui ci si attendeva di più nella prima uscita stagionale.

Attenzione nell’Algarve al Cetilar Racinc con Roberto Lacorte/Giorgio Sernagiotto/Antonio Fuoco #47 ed alle Porsche che non sono riuscite a completare la prima competizione. L

Sono molte, invece, le squadre che sono chiamate a rifarsi in Portogallo. La prima è l’Aston Martin #98 di Paul Dalla Lana/Augusto Farfus/Marcos Gomes, terzetto da cui ci si attendeva molto di più al primo round in programma. Sono invece 0 i punti raccolti a maggio dalle Porsche.

Tra incidenti nel test ufficiale e nelle prove prima della corsa, la casa di Stoccarda si è ritrovata a gareggiare a Spa con una sola auto che per delle noie tecniche si è fermata prima della bandiera a scacchi.

Christian Ried/Julien Andlauer/Matt Campbell (Dempsey – Proton Racing #77) ed Egidio Perfetti/Matteo Cairoli/Riccardo Pera (Project 1 #46) sono gli equipaggi da tenere in considerazione nella lotta per il successo questa domenica. Ricordiamo che non ci sarà in pista la 911 RSR-19 #54 di Project 1, auto che ha avuto un incidente durante in Belgio.

L’appuntamento è per domani con le qualifiche ufficiali, mentre la competizione di domenica scatterà a partire dalle 12.00.

Foto: Pier Colombo