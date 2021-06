Volley, Nations League: Italia-Argentina 3-0, terza vittoria degli azzurri. Michieletto e Recine in luce

L’Italia ha sconfitto l’Argentina per 3-0 (30-28; 25-21; 25-20) e ha così conquistato la terza vittoria nella Nations League 2021 di volley maschile. Gli azzurri sembrano essersi sbloccati dopo un avvio difficile nel torneo e, dopo aver battuto Bulgaria e Canada al tie-break, oggi sono riusciti a guadagnare un netto successo contro gli ostici sudamericani.

La nostra Nazionale sale così provvisoriamente all’undicesimo posto in classifica generale con 3 affermazioni e 7 punti, restando in corsa per una comunque difficile qualificazione alle semifinali di questa kermesse che sta andando in scena nella “bolla” di Rimini. Va sempre ricordato che l’Italia sta partecipando con tanti giovani e seconde linee, mentre i big sono in collegiale per preparare le Olimpiadi di Tokyo 2021.

L’Italia è stata brava ad annullare cinque palle set nel primo parziale (tre consecutive sul 24-21) e a imporsi, poi ha giganteggiato nei due parziali successivi e ha chiuso i conti anche con relativa tranquillità. Il regista Riccardo Sbertoli ha mandato in doppia cifra i due schiacciatori Alessandro Michieletto (18 punti) e Francesco Recine (14), 8 punti per l’opposto Gabriele Nelli, al centro Marco Vitelli e Lorenzo Cortesia (7 marcature a testa). All’Albiceleste del palleggiatore Luciano De Cecco non sono bastate le buone prove dell’opposto Bruno Lima (10 punti) e del martello Nicolas Mendez (8).

